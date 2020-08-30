التحالف العربي بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير جنوبي البحر الأحمر المزيد

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير جنوبي البحر الأحمر.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة لمليشيا الحوثي الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته من محافظة الحديدة.

وأضاف المالكي، في بيان، أنه تم تدمير الزورق المفخخ، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، ومكانا لنشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها الدولي.

ودأبت مليشيا الحوثي على توجيه مفخخاتها لمناطق مأهولة بالسكان في السعودية وسط تنديد دولي وإقليمي بممارسات المليشيا الموالية لإيران.