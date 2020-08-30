شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجي: اختراع إيلون ماسك قد يؤدي لهلاك للبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق محمد مقدادي، الخبير التكنولوجي، على ما أعلن «إيلون ماسك» اختراعها وهي شريحة تُوضع في الرأس البشرية وتجعل الإنسان يتحكم فيما يدور حوله عن طريق التفكير فقط، فأوضح أن ذلك تُعد ثورة في عالم التكنولوجيا، وتمت مشاهدة ذلك في الكثير من الأفلام الخاصة بالخيال العلمي.

وأضاف «مقدادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن وجود مثل هذه الأشياء على ارض الواقع تُعد ثورة في التكنولوجيا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من احتياجات خاصة، «يعني مثلا لو واحد مش بيقدر يحرك إيده ممكن يغير قنوات التليفزيون دون أن يلمس الريموت، وممكن أن يقود السيارة بشكل ذاتي».

وأشار الخبير التكنولوجي، إلى أن تلك الآلة إذا تم استخدامها في الطريق الصحيح تكون بمثابة ثورة تكنولوجية، أما إذا تم استخدامها بشكل غير سليم، قد تؤدي إلى هلاك للشخصيات البشرية، فالبعض قد يستخدمها في إطلاق الرصاص، كما أنها تُنذر بأن الحرية انتهت، وأي شخص يستطيع أن يتحكم فيك.