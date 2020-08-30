إن كنت تعاني من التهابات الجيوب الأنفية.. فهذه الخلطات ستساعدك كثيراً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - يعاني الكثيرون من حساسية الأنف المزمنة، ويعود ذلك غالياً لالتهابات في الجيوب الأنفية، مما قد يسبب اسنداداً في الأنف وصعوبة في التنفس وصداع في الرأس.

ويترافق ذلك التحسس مع أعراض مزعجة أخرى كإفرازات من الأنف، وسعال، ونزيف أنفي خلفي، أانتفاخ حول العينين وضعف حاسة الشم والتذوق الأمر الذي يعد مزعجاً لأولئك الذين يعانون منه سواء بشكل مزمن أو حاد.

موقع” بولد سكاي” الذي يدم عادة نصائح طبية، قدم في تقرير له 9 علاجات منزلية سهلة، وفعالة للتغلب على هذه الأعراض المزعجة

1- تنظيف الأنف

يساعد غسل الأنف أو ما يعرف بالإرواء الأنفي باستخدام محلول الماء المالح في الحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية وتقليل الالتهاب وتخفيف حدة الاحتقان الأنفي، ويمكن تحضير هذا المحلول في المنزل عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة ملح مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 100 مل من الماء، ووضع المحلول في زجاجه رذاذ نظيفة، ثم تقوم برش المحلول في الأنف مع إمالة الرأس للخلف للمساعدة في طرد المخاط، وكرر هذه العملية من مرتين إلى 3 مرات يومياً.

2- استنشاق البخار

يعتبر استنشاق البخار أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية لمشكلة الجيوب الأنفية، حيث يساعد في تخفيف آلام الجيوب الأنفية وفتح الممرات الأنفية، كل ما عليك هو تحضير وعاء من الماء المغلي ومنشفة، قم بتغطية رأسك والوعاء حتى تتمكن من استنشاق البخار مع عدم الاقتراب كثيرًا من البخار ثم استنشق البخار لمدة 10 دقائق فقط مع تكرار ذلك من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

3- منشفة الماء الدافئ

يمكن أن يساعد تسخين منطقة الجيوب الأنفية في تخفيف المخاط وتقليل بعض الألم الناتج عن الضغط في الجيوب الأنفية، لذا كل ما عليك هو غمس قطعة من القماش في ماء دافئ مائل للحرارة ووضعها على جسر الأنف والوجنتين لبضع دقائق بعد عصرها، واتركها لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تشعر بالتحسن، وكرر هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

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4- زيت اللافندر

تعمل خصائص زيت اللافندر المضادة للالتهابات والمطهرة، على تخفيف حدة التهاب الجيوب الأنفية وفق دراسة أجريت عام 2013، كل ما عليك هو أن تملأ وعاء عميقا بالماء المغلي ثم تضيف ثلاث إلى سبع قطرات من زيت اللافندر، وتبدأ في استنشاق البخار المنبعث منه لمدة لا تزيد عن دقيقتين في المرة الواحدة مع تغطية رأسك والوعاء بمنشفة.

5- زيت النعناع

يتميز زيت النعناع بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للتشنج والتي ثبت أنها تقلل المخاط وتساعد على التخلص من التهاب الجيوب الأنفية، لذا أضف ثلاث إلى سبع قطرات من زيت النعناع في وعاء من الماء الساخن، وقم باستنشاق بخارها لمدة دقيقتين، وكرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، كما يمكنك أيضا استنشاق رائحة زيت النعناع العطري مباشرة.

6- زيت الكافور

يحتوي زيت الكافور على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة ومضادة للاحتقان والتي ثبت أنها تعالج التهاب الجيوب الأنفية، كل ما عليك هو تحضير وعاء من الماء الساخن مضاف إليه 3 إلى 7 قطرات من زيت الكافور، ثم قم باستنشاق البخار المنبعث منه مع تغطية رأسك بمنشفة، كرر هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات يوميا لمدة 10 دقائق.

7- الإكثار من شرب السوائل

اشرب الكثير من السوائل مثل الماء وعصائر الفاكهة الطازجة أو الحساء للمساعدة في إذابة المخاط وطرده من الأنف بسهولة أكبر، مع تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

8- خل التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات وهو مصدر جيد لفيتامين A وفيتامين B1، B2 والكالسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد في علاج التهاب الجيوب الأنفي، حيث يعمل على تخفيف المخاط وتنظيف الممرات الأنفية، كل ما عليك هو إضافة ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ، وتناوله مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

9- جهاز ترطيب الهواء

يعمل البخار الناتج عن جهاز ترطيب الهواء على ترطيب الغرفة ويساعد استنشاق هذا الهواء على التخلص من المخاط وفتح الممرات الأنفية، وينصح بتشغيل هذا الجهاز ليلاً لضمان أفضل نتيجة.

هذا بالإضافة إلى الاعتماد على التغذية الصحية السليمة، وتجنب التدخين، والحرص على النوم الجيد ليلاً.