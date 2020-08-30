توصية سودانية بالتعايش مع كورونا تقديرا للوضع الاقتصادي

أوصت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بالعاصمة السودانية الخرطوم بضرورة اللجوء لمرحلة التعايش مع الفيروس المستجد تقديرا للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.



ولا تزال الخرطوم تعيش تحت حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساء، حتى الخامسة صباحا، ضمن تدابير مواجهة كورونا.

واستمعت الغرفة المركزية المشتركة للطوارئ خلال اجتماع لها، الأحد، إلى تقرير من مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور الفاتح عثمان، حول موقف كورونا.

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وأكد عثمان في تقريره أن كورونا لا تزال موجودة بمقتضى آخر فحص أظهر أن 60% من المشتبه فيهم كانت نتيجتهم إيجابية.

وقال إن الغالبية من سكان السودان من الشباب، لذلك لا تظهر عندهم الأعراض بصورة واضحة.

وأقرّ اجتماع الغرفة بأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب التعايش مع كورونا حتى ظهور مصل التطعيم، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وعلى رأسها ارتداء الكمامات في مواقع خدمات الجمهور والمولات والصيدليات ومراكز الخدمات الصحية.

ويواجه السودان أوضاعا اقتصادية قاسية تجلت في تراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات مخيفة، ما خلف غلاء فاحشا في أسعار السلع.