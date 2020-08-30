شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على جهاز التنفس الصناعى غير الجراحى لحالات طوارئ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع تقدم المعرفة بـ COVID-19، أصبح المهنيون الطبيون والجمهور على دراية بمدى أهمية التهوية غير الغازية لرعاية مرضى COVID-19 في المستشفى والمنزل، ولتلبية هذه الحاجة، ابتكرت شركة Nanotronics Health وصممت وصنعت جهاز تنفس غير جراحي في أقل من 90 يومًا، وحصل الجهاز، nhale، على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام في المنزل، كما تلقت شركة Nanotronics Health ترخيصًا لاستخدام nHale مع الأكسجين الإضافي بموجب وصفة طبية من الطبيب.

ووفقا لتقرير موقع "healthsite"، توفر هذه الموافقة المرونة حلول للرعاية المنزلية والعلاج ، خاصة في عصر وباء COVID-19.

وفقًا لجولي أورلاندو رئيس شركة Nanotronics Health ، فإن "التهوية غير الغازية ضرورية للمساعدة في علاج COVID-19 في جميع أنحاء العالم، كما أن هناك حاجة فورية لدعم الإغاثة في المستشفيات (والمنازل) حيث يكافح المهنيون الطبيون لمعالجة التدفق الهائل للمرضى الذين يعانون من ضائقة تنفسية بنجاح".

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أجهزة تنفس صناعى

وتسعى شركتي جاهدة لسد هذه الفجوة مع nHale ، الذي يخدم المرضى البالغين الذين يعانون من COVID-19 "، يضيف أورلاندو كذلك: "أتصور أن الجهاز سيستمر في العمل بعد الأزمة، نريد أن ننتشر في البلدان التي لا تستطيع تحمل تكلفة رعاية طبية عالية التكلفة بعد COVID-19 ، للالتهاب الرئوي ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، والأمراض الأخرى.

وتم تصميم جهاز التنفس الصناعي هذا لمساعدة البالغين الذين يعانون من مرض COVID-19 تلقائيًا على التنفس، فهو مخصص للاستخدام في المواقف غير المهددة للحياة ، مثل عندما يحتاج المريض إلى مساعدة في التنفس ولكن ليس في حاجة إلى دعم التنفس الصناعي بناءً على البروتوكولات الطبية القياسية، ويمكن استخدام الأكسجين الإضافي مع الجهاز لزيادة تركيز الأكسجين لتدفق الهواء الذي يتم تسليمه للمريض فقط عند وصفه وتدريبه من قبل أخصائي طبي مؤهل. يجب مراعاة التحذيرات عند استخدام الأكسجين الإضافي مع الجهاز.



من الذي سيستفيد؟هذا جهاز ضغط هواء إيجابي ثنائي المستوى يمكنه دعم العلاج التنفسي للبالغين الذين يتنفسون تلقائيًا والذين يزيد وزنهم عن 30 كجم والذين يعانون من مرض COVID-19، فهو جهاز تنفس غير جراحي مصمم للاستخدام في المواقف غير المهددة للحياة ، للمرضى الذين يتنفسون تلقائيًا ، مثل المريض الذي يحتاج إلى مساعدة في التنفس ولكن ليس في حاجة إلى دعم التنفس الصناعي بناءً على البروتوكولات الطبية القياسية، والآلة مخصصة للاستخدام في المستشفيات ، ومرافق المعيشة ، ودور رعاية المسنين ، ومراكز الرعاية ، وكذلك المنازل الخاصة. من الذي سيستفيد؟هذا جهاز ضغط هواء إيجابي ثنائي المستوى يمكنه دعم العلاج التنفسي للبالغين الذين يتنفسون تلقائيًا والذين يزيد وزنهم عن 30 كجم والذين يعانون من مرض COVID-19، فهو جهاز تنفس غير جراحي مصمم للاستخدام في المواقف غير المهددة للحياة ، للمرضى الذين يتنفسون تلقائيًا ، مثل المريض الذي يحتاج إلى مساعدة في التنفس ولكن ليس في حاجة إلى دعم التنفس الصناعي بناءً على البروتوكولات الطبية القياسية، والآلة مخصصة للاستخدام في المستشفيات ، ومرافق المعيشة ، ودور رعاية المسنين ، ومراكز الرعاية ، وكذلك المنازل الخاصة.

ويساعد الجهاز البالغين الذين يعانون من مرض COVID-19 في التنفس تلقائيًا كما أنه مخصص للاستخدام في المواقف غير المهددة للحياة فقط ، على سبيل المثال عندما يحتاج المريض إلى مساعدة في التنفس ولكن ليس في حاجة إلى دعم التنفس الصناعي بناءً على البروتوكولات الطبية القياسية.