احذر نقص فيتامين B12 وتنبّه لعلاماته

الأحد 30 أغسطس 2020

حذرت دراسة أمريكية حديثة من علامتين على الجسم تثبتان أن هناك انخفاضا في فيتامين B12 بشكل خطير، مشيرة إلى أنه عندما "يفتقر الجسم إلى هذا الفيتامين الأساسي قد يحدث عدد من الأعراض التحذيرية غير العادية.



وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن الشخص عندما يصاب بنقص في الفيتامين، يترتب على ذلك ظهور علامات تحذير غير عادية، وقد يعني الشعور بألم في يديك أو صدمة عصبية على الجسم، أن مستوياتك منخفضة بشكل خطير".

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مبينة أن الوخز الحاد قد يكون في راحة إحدى اليدين أو كلتيهما كمؤشر على أن مستويات B12 لديك منخفضة بشكل خطير، ويحدث هذا فجأة وبدون سبب واضح في بقعة أسفل إصبع البنصر.

ووفقا للصحيفة "إذا لم يتم علاج نقص فيتامين B12 فقد يبدأ الشعور بالوخز على طول الحافة الخارجية لليد بدءا من المعصم. ويحدث هذا الألم عندما ينثني الرسغ للخلف".

واضافت أن صدمة الأعصاب في جانب الجسم تعد علامة تحذير أخرى لانخفاض مستويات B12، كما أنه يمكن أن تحدث في جانب أي من الفخذين، أو على جانبي الجزء العلوي من الجسم، على طول الأضلاع.