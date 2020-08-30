شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يحارب «النسخ واللصق» في تغريدات المستخدمين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ميزة جديدة لمحاربة النسخ واللصق في التغريدات المنشورة على منصته.

وأكد «تويتر» في تصريحات صحفية، الأحد، أن سيخفي الآن تغريدات «copypasta»، للحد من رؤية التغريدات التي تحتوي على نص تم نسخه ولصقه دون أي تغييرات من المصدر الأصلي.

«Copypasta» هي لغة عامية على الإنترنت تُستخدم لجزء من المحتوى تم نسخه ولصقه من المصدر الأصلي ومشاركته على نطاق واسع عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. وهو يعتبر مصطلح للرسائل الفيروسية، وقد تم إساءة استخدامه في إرسال الرسائل غير المرغوب فيها على نطاق واسع، وكذلك الحملات الخبيثة. علاوة على ذلك، كانت التغريدات المنسوخة أيضًا مصدر إزعاج لمنشئي المحتوى الذين يتم نسخ منشوراتهم الأصلية وممتلكاتهم الفكرية وحُرموا من الإعجابات والتعليقات وحركة المرور التي يستحقونها. على الرغم من أن شبكة التواصل الاجتماعي قد اتخذت إجراءات بشأن التغريدات المنسوخة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها تويتر عن سياسة محددة لهذه التغريدات التي تم لصقها بنسخ.

ويحتوي تطبيق Twitter على اختصار مدمج في أنظمة iOS وAndroid يسمح لمستخدمي Twitter بنسخ نص من منشور عن طريق الضغط لفترة طويلة على تغريدة، لكن الشركة لم توضح الكيفية التي سيحد بها تويتر من ظهور مثل هذه التغريدات.

كما طرحت الشركة مؤخرًا ميزة «إعادة التغريد مع اقتباس» والتي هي في الأساس نفس خيار «إعادة التغريد مع التعليق».

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