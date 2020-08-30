تقرير: تضاعف المشاركات مع منشورات «الإنفلونسرز» خلال فترة إغلاق «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أثرت جائحة فيروس «كورونا» على الاقتصاد الرقمي بعدة طرق، وانخفضت ميزانيات الإعلانات بشكل عام خلال عمليات الإغلاق العالمية. إلا أن أحد التقارير كشفت تضاعف التفاعل مع مشاركات المؤثرين «إنفلونسرز» التي ترعاها خلال عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا.
ووفقًا لدراسة أجرتها «Shareablee» بلغ التفاعل مع المنشورات المؤثرة التي ترعاها 57 نحو مليونًا في شهر يوليو الماضي، بزيادة 5 مرات في التفاعل مع المشاركات الدعائية في مارس من هذا العام، ولفتت إلى قيام العديد من المؤثرين بتعديل محتواهم بشكل رشيق ليكون مناسبًا لوباء فيروس كورونا، وتمكنوا امن زيادة المشاركة أثناء عمليات الإغلاق.
ولفت التقرير إلى تأثر عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية والتطبيقات الذين يقضون وقتًا أطول على الإنترنت أثناء عمليات إغلاق فيروس كورونا. نظرًا لأن الناس يضطرون إلى البقاء في منازلهم بسبب الوباء، فإنهم يقضون وقتًا أطول على هواتفهم الذكية. حيث ارتفع استخدام التطبيقات المختلفة خلال الجائحة. مثل استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو مع اتصال الأشخاص بأحبائهم عبر مكالمات الفيديو.
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