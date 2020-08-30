لتحصل على الاستفادة القصوى .. تناول المكسرات بهذه الطرق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 06:29 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 7:08 مساءً

تتعدد فوائد المكسرات التي تتمثل في اللوز، والفستق، والكاجو؛ حيث تعتبر مصدراً عذائياً مهماً، بخلاف الاعتقاد الشائع على أنّها دهون مضرة بصحة الجسم لاحتوائها على الدهون، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الدهون التي تحتويها المكسرات هي دهون غير مشبعة ولا تسبب الكولسترول خاصة حين تناولها نيئة دون قلي.

وبحسب موقع نوفوستي، قالت تاتيانا سكيردا أخصائية التغذية ومديرة مركز Detox studios (لتنقية الجسم من السموم)، إنه لكي يحصل الجسم على أقصى فائدة من المكسرات، يجب معالجتها قبل تناولها.

وأضافت المختصة، أنه وعلى الرغم من أن المكسرات تعتبر من المصادر الهامة للبروتين النباتي والدهون المفيدة، إلا أنها لن تجلب الفائدة للمرء إذا تم تناولها جافة، لذا يجب معالجتها المكسرات قبيل تناولها.

وقالت: “في أي بذرة وفي أي حبة مكسرات، يوجد حتما حمض الفيتيك. وعندما تدخل هذه المكسرات إلى الجهاز الهضمي للإنسان، يبدأ في إعاقة امتصاص الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك – جميع العناصر المعدنية (الفلزات) النزرة. ولهذا السبب ينخفض ​​الامتصاص بنسبة 30-40٪”.

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وأشارت، إلى أن النباتيين، على سبيل المثال، يعانون من مستويات منخفضة من الحديد لأنهم غالبا ما يشترون المكسرات ويأكلونها من الكيس مباشرة دون معالجتها.

وقالت تاتيانا سكيردا، إن هناك عدة طرق لتفكيك حمض الفيتيك وتنشيط المكسرات.

وأضافت: “الطريقة الأولى: المعالجة الحرارية، تحتاج إلى تسخين المكسرات. لكن المكسرات تحتوي على الكثير من الزيوت، وتسخينها لا يجلب الكثير من الفائدة.

الطريقة الثانية: التخمير بمحلول خاص.

والطريقة الأسهل والأكثر شيوعا هي النقع، أي غمر الحبات بالماء لمدة 5-6 ساعات أو طوال الليل، ثم شطفها فنحصل على منتج نهائي مناسب للهضم”.