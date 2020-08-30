فرنسا تستعين بـ “ألياف القنب” لمكافحة كورونا

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آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 6:44 مساءً
كورونا في فرنسا
الألياف هي واحدة من أهم الأجزاء في نبات القنب، ومن الشائع أن تدعى ألياف لحائية، وهي تنمو على السطح الخارجي لساق النبات الخشبي الداخلي، وتحت الجزء الخارجي (اللحاء). تستخدم ألياف القنب اليوم في الحبال، والخيوط المبرومة، وكذلك في الأكياس وأقمشة التغطية المتينة التي لاتبلى بسرعة. يصنع القنب ضمن أقمشة رقيقة تستخدم لتغطية الجدران والستائر. ألياف القنب سمراء داكنة إلى بنية اللون، وهي ليست دقيقة ورفيعة كما هي الحال في ألياف الكتان.
ابتكرت شركة فرنسية قناعا لمكافحة انتشار عدوى كوفيد 19 مصنوعا من الألياف النباتية للقنب وقابلا للتحلل.
وتمكنت من بيع قرابة مليون ونصف المليون قطعة منه حتى الآن مع تأكيد مسؤولي الشركة على أن الطلب عليه في تزايد في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا.
فكرت الشركة جيوشانفر ( Géochanvre) التي تنشط في منطقة إيون، شمال فرنسا، في ابتكار هذا القناع في الربيع الماضي بدافع مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن الاستخدام الجماهيري للأقنعة الصحية الذي فرضه انتشار كوفيد 19. في فرنسا، يتم رمي نحو 450 مليون قناع أسبوعيا، فيما يمكن التخلص من قناع ألياف القنب بسهولة وبشكل بسيط بوضعه في السماد أو في تربة أواني الزهور والنباتات.
وأعطت المديرية العامة للجيوش الفرنسية موافقتها على إنتاج وتسويق هذا القناع، مؤكدة نجاعته وصداقته للبيئة وللصحة حيث لا يتضمن مواد كيميائية مضافة كالغراء.
يبلغ سعر قناع ألياف القنب 65 سنتيما، أما مدة صلاحيته، فيقول مسؤولو الشركة المنتجة، هي 4 ساعات.
تجدر الإشارة إلى أن ألياف القنب تستخدمها البشرية منذ آلاف السنين في مختلف الأغراض كالعلاج والأغذية والزراعة وصناعة القماش والألبسة.
كمامة من ألياف القنب
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