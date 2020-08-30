شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. فحوصات تكشف إصابتك بالتليف الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الرئة الخلالي أو التليف الرئوي هو "تندب" و "التهاب" الخلالي (النسيج الذي يحيط الأكياس الهوائية في الرئة والأوعية الدموية والممرات الهوائية) ويؤدي هذا التندب إلى تيبس أنسجة الرئة، مما يجعل التنفس صعبًا، وتشمل الأعراض ضيق التنفس والسعال، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على أهم الفحوصات التى تكشف إصابتك بالتليف الرئوي، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

فحوصات لتشخيص التليف الرئوي

نظرًا لوجود أنواع عديدة من مرض الرئة الخلالي، يستخدم الأطباء طرقًا عديدة لتشخيصه، بما في ذلك ما يلي:

الفحص الجسدي، سيسألك الطبيب أيضًا عما إذا كان لديك أي أمراض جهازية (اضطرابات تؤثر على الجسم بالكامل) أو تعرضت لأي مواد ضارة.اختبار وظائف الرئة للتحقق من مدى جودة عمل رئتيك.اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي عالي الدقة (التصوير المقطعي المحوسب).منظار القصبات، وهو اختبار يقوم فيه الطبيب بإدخال جهاز يسمى منظار القصبات من خلال أنفك أو فمك إلى رئتيك للنظر داخل الممرات الهوائية.في بعض الحالات، يأخذ الطبيب عينة من أنسجة الرئة ويمكن أن يؤدي اختبار هذا النسيج ، المسمى الخزعة ، إلى تحديد نوع مرض التهاب الرئة الخلالي.

أثناء الخزعة ، يزيل طبيبك عينة صغيرة من أنسجة الرئة ويدرسها تحت المجهر للمساعدة في تحديد نوع المرض.

ما هي أعراض مرض الرئة الخلالي؟

يعاني معظم الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الرمادية من أعراض تجعل التنفس صعبًا ، بما في ذلك:

ضيق في التنفس.

-السعال ، وعادة ما يكون غير منتج للبلغم.

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-انخفاض تحمل التمرين والنشاط الرياضي.

-إعياء وتعب.

-فقدان الوزن.

الوقاية من تليف الرئة

لا توجد طريقة لمنع المرض المجهول السبب أو الوراثي، ولكن من الممكن منع بعض الأنواع ذات الأسباب المعروفة يمكنك تقليل المخاطر من خلال:

-ارتداء كمامة (قناع ينقي الجزيئات من الهواء) حول المواد الضارة ، مثل الأسبستوس أو الغبار المعدني أو المواد الكيميائية.

-الاقلاع عن التدخين.

-تلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا والالتهاب الرئوي للمساعدة في حماية رئتيك.