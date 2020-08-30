هل الحركة الكثيرة تضر الحامل في الشهر الأول؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 مساءً - لا زلت عزيزتي الحامل في بداية الطريق، فأنت في الشهر الأول من الحمل، وتخافين على نفسك وجنينك، ولذلك تتساءلين هل هناك خطورة من الحركة الكثيرة في الشهر الأول؟، وتجيبك على هذا التساؤل وتنصحك الدكتورة أمنية عباس، إختصاصية النساء والولادة كالآتي. أشكال الحركة الكثيرة للحامل في الشهر الأول يجب أن تأخذ بنصيحة الكبار بعدم الحركة في شهر الجماد تمنع الحامل في الشهر الأول من ممارسة الرياضات العنيفة.

كما تمنع من ممارسة رياضة الجري.

ويجب أن تتوقف الحامل عن ممارسة الوقوف لمدة طويلة على ساقيها.

ويجب على الحامل أن تتأكد من انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم عن طريق التصوير التلفزيوني. مخاطر الحركة الكثيرة على الحامل في الشهر الأول يجب أن تهتم الحامل بصحتها منذ الشهر الأول تؤدي الحركة الكثيرة إلى حدوث نزف غير محمود العواقب.

وقد تسبب الاجهاض.

وقد تؤدي لحدوث ما يعرف بالحمل المنخفض.

ويجب على الحامل في الشهر الأول عدم حمل الأشياء الثقيلة.

كما يعتبر السفر الشاق من أنواع الحركة الكثيرة التي يجب على الحامل الابتعاد عنها، وتجنبها قدر المستطاع في الشهور الأولى من الحمل. نصائح للحامل في الشهر الأول التغذية الصحية المتوازنة من أسس الحمل السليم تجنب العلاقة الزوجية الحميمة قدر المستطاع.

تجنب الأطعمة الحريفة والكثيرة التوابل.

البعد عن صبغات الشعر والمعالجات الكيميائية الخاصة بالشعر.

البعد عن التدخين والمدخنين.

تناول الطعام الصحي المتوازن الغني بالمواد الأساسية اللازمة لصحة الأم والجنين.

عند حدوث أي نزف مهبلي أو نزول إفرازات غامقة يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

متابعة درجة حرارة الجسم فأي ارتفاع في درجة الحرارة قد يشير لوجود إلتهابات في المسالك البولية مثلاً.

في حال ترافق ألم الظهر مع ألم في البطن يجب أن تخبر الطبيب فوراً.

في حال زادت حدة الغثيان الصباحي عن المعتاد، أو أدى لإصابتها بالهزال والضعف فيجب التوجه للطبيب.

كما يجب تناول حمض الفوليك على شكل أقراص قبل الحمل بشهر وخلال الأشهر الأولى الثلاثة من الحمل، لأنه يقلل من الغثيان ويمنع التشوهات لدى الأجنة.

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