شائعات حول إنقاص الوزن..لا تصدقها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - توجد المئات بل ربما الآلاف من الانظمة الغذائية حول العالم والقاسم المشترك الوحيد فيما بينها، انها كلها تعد مستخدمي النظام، بإنقاص الوزن سريعا لدرجة لا يصدقها عقل. ولطالما نبه الأطباء من هذه الأنظمة لما لها من آثار جانبية قد تؤدي لعوارض صحية وحتى إلى زيادة الوزن بدل إنقاصه، ولعل مسألة فقدان الوزن من أكثر المسائل التي تشغل بال الناس دائما، لا سيما عن كيفية إنقاصه بوقت قصير والمحافظة عليه لمدة طويلة.

ويقدم موقع “تايمز نيوز ناو” عدد من أبرز الأساطير المرتبطة بفقدان الوزن والحقائق حول كل منها.

وجاءت تلك الأكاذيب على النحو التالي:

تجويع نفسك هو أفضل طريقة لفقدان الوزن

الحقيقة: يمكن أن يؤدي تقليل عدد السعرات الحرارية إلى توقف أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

إذا قمت بتقليل كمية السعرات الحرارية اليومية بشكل كبير، ينتقل جسمك إلى وضع توفير الطاقة لتحسين البقاء على قيد الحياة. يؤدي الجوع أيضًا إلى تغييرات مزمنة في التمثيل الغذائي، لأنه يتسبب في انخفاض كتلة العضلات الهزيلة، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل الأيض أثناء الراحة.

يجب التخلص من الكربوهيدرات من النظام الغذائي لإنقاص الوزن

الحقيقة: تعمل “القاعدة الذهبية” المضللة للعديد من استراتيجيات النظام الغذائي على قطع الكربوهيدرات من النظام الغذائي.

لا توجد الكربوهيدرات في الحبوب فحسب، بل إنها موجودة عمليًا في كل مكان بما في ذلك الفواكه أو الخضروات أو المكسرات أو البذور.

الكربوهيدرات التي يجب أن تتخلص منها من نظامك الغذائي هي تلك المكررة المصنوعة من الدقيق متعدد الأغراض مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمخبوزات المعبأة.

السكريات البسيطة الموجودة في الحبوب المعبأة أو عصائر الفاكهة هي أيضًا مثال على الكربوهيدرات السيئة، التي يجب قطعها عن النظام الغذائي لتحقيق فقدان الوزن.

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لكن الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات لا توفر طاقة مستدامة فحسب، بل تحتوي أيضًا على مغذيات مفيدة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن لمساعدتك على إدارة وزنك بشكل أفضل.

مارسة الرياضة أفضل من النظام الغذائي لفقدان الوزن

الحقيقة: تذكر دائمًا أنه لا يمكنك أبدًا تجاوز نظام غذائي سيء. تسير التمارين الرياضية والتغذية الجيدة جنبًا إلى جنب للتحكم في وزنك.

قد يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لخفض السعرات الحرارية الزائدة، بينما قد يستغرق الأمر ساعات لحرقها.

يجب أن يشتمل الروتين الصحي الشامل على الأكل المتوازن والنشاط البدني الأمثل.

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن ما تأكله ومقدار حركتك مهم أكثر من أي شيء آخر.

مجرد ممارسة الرياضة بمفردك يمكن أن يزيد من شهيتك، وقد تغريك بتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

هناك طرق مختصرة لفقدان الوزن

الحقيقة: لا تحدث زيادة الوزن بين عشية وضحاها، لذا فإن فقدانها سيكون تدريجيًا وليس قصيرًا.

إن الطرق المختصرة لفقدان الوزن مثل الجوع، أو قطع مجموعة غذائية مهمة، أو الصيام غير السليم أو الوجبات الغذائية السائلة يمكن أن يعيق فقط أهداف إنقاص الوزن على المدى الطويل.

فقدان الوزن ليس علمًا صارخًا، ولكنه يحتاج إلى توجيه مناسب لك لبدء ذلك.