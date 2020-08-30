تعرف إلى الفوائد الطبية لـ “اللحية والشارب”

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آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 12:06 مساءً
فوائد طبية مهمة للحية والشارب
قد يظن البعض أن اللحية أو الشارب لا يتعدا كونهما مظهر خارجي أمسى موضة عصرية حول العالم في السنوات الأخيرة، ولطالما كانت اللحية والشارب جزء لا يتجزأ عن ثقافتنا العربية، لكن ما هو لافت للنظر، ان لـ اللحية والشارب فوائد طبية تصل إلى أنها تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وتحبس الزيوت الطبيعية.
أعلنت أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية الروسية ناتاليا كوزلوفا أن اللحية تحتوي على عدد من الخصائص المفيدة للبشرة ويمكنها حتى منع تطور السرطان. في رأيها، يساعد شعر الوجه في الحفاظ على الزيوت الطبيعية في البشرة، مما يوفر لها ترطيبًا جيدًا.
وقالت في مقابلة مع صحيفة “حجج وحقائق” الروسية: “اللحية وشعر الوجه يحمي الجلد بشكل موثوق من التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية، وهذه طريقة ممتازة للحماية من الأورام”.
وأضافت أن حاملي اللحية والشارب أقل عرضة للإصابة بردود الفعل التحسسية، لأن الشعر يعمل كمرشح طبيعي لمختلف المهيجات التي تدخل الأنف من البيئة الخارجية. من بينها حبوب اللقاح والغبار المنزلي.
وأشارت كوزلوفا إلى أنه في الطقس البارد، تدفئ اللحية الخصبة صاحبها وتمنع انخفاض درجة حرارة الجلد.
وقالت “شعر الوجه ينقي الهواء مما يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة”.
تذكر الطبيبة أنه للحفاظ على الخصائص المفيدة لشعر الوجه، يوصي الخبراء برعاية اللحية بشكل صحيح وغسلها وقصها بانتظام.
وتحدثت الطبيبة أولغا كوخاس في إطار وباء كورونا وفيما إذا يجب إزالة اللحية والشارب بسبب الفيروس:”إن الفيروس التاجي صغير للغاية لدرجة أنه يخترق الجلد. اللحية والشارب عبارة عن شعر طويل، والشعر له وظيفة وقائية. يمكنني القول إن اللحية والشارب هي حماية”.
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