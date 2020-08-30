شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يمنعون تفشي كورونا في جامعة أريزونا عن طريق تحليل فضلات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون في جامعة أريزونا الأمريكية أنهم منعوا تفشي فيروس كورونا في الحرم الجامعي باستخدام تحليل مياه الصرف الصحى لتعقب الطلاب المصابين بكورونا، ويعتمد علم الأوبئة القائم على مياه الصرف الصحي على قياس الجزيئات الفيروسية في مياه الصرف الصحي لتقييم صحة المجتمع.

وبحسب موقع "إنسايدر" فقد أمضى الدكتور إيان بيبر سنوات في دراسة البراز وعلاقته بالأمراض، حيث يستخدم مختبره ، مركز تكنولوجيا المياه والطاقة المستدامة بجامعة أريزونا ، الاختبارات الكيميائية لتحليل الملوثات والفيروسات والجزيئات الأخرى في مياه الصرف الصحي.

في الآونة الأخيرة ، حاول بيبر وزملاؤه تتبع ومنع تفشي فيروس كورونا باستخدام هذه الطريقة في علم الأوبئة القائم على مياه الصرف الصحي وكانوا يتتبعون جزيئات الفيروس التاجي في مياه الصرف الصحي منذ مارس الماضى.

ويبدو أن اختبار الفضلات البشرية هذا الأسبوع ساعد في احتواء تفشي فيروس كورونا في جامعة أريزونا.

بدأت الجامعة فصول الدراسة الشخصية يوم الاثنين قبل وصول الطلاب ، وضع بيبر وفريقه نظامًا لاختبار المياه القادمة من حوالي 20 مبنى في الحرم الجامعي، بما في ذلك مساكن الطلبة.





ويوم الثلاثاء، أرسل نظام اختبار مياه الصرف الصحي لشركة بيبر أخبارًا مقلقة: اكتشف مستويات مرتفعة من فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي في الحرم الجامعي، والتي تنبع من مسكن واحد على وجه الخصوص.

في اليوم التالي ، اختبر الفريق 311 فردًا يعيشون في ذلك السكن وجاء اختبار اثنين إيجابياً؛ وكلاهما كان بدون أعراض وتم وضع هذين الطالبين في الحجر الصحي ، ويقوم الحرم الجامعي الآن بتتبع المخالطين للعثور على أي حالات إضافية.

قال ريتشارد كارمونا، مدير فريق العمل بجامعة أريزونا والجراح العام السابق في الولايات المتحدة: "بهذا الاكتشاف المبكر، عثرنا على المصابين على الفور، واختبرنا هؤلاء الصغار، وقمنا بالعزل الصحي لهم ".

وقال بيبر إن اختبارات مياه الصرف الصحي يمكن أن تكشف عن مستويات مرتفعة من فيروس كورونا حتى سبعة أيام قبل أن يبدأ الأفراد في إظهار الأعراض.

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وقال في مؤتمر صحفي إن هذه "أيام ثمينة يمكنك فيها التدخل".

وقال مسؤولو الحرم الجامعي إنه بدون نظام اختبار مياه الصرف الصحي، كان من الممكن أن ينشر الطالبان اللذان لا تظهر عليهما أعراض الفيروس التاجي بسهولة عبر الجامعة، مما يؤدي إلى إصابة عدد لا يحصى من الآخرين.

على عكس اختبارات فيروس كورونا الأخرى، يراقب نظام تحليل البراز الخاص بكورونا الذى أعده البروفيسور بيبر الفيروس عبر منطقة بأكملها.

ويقوم الباحثون (يرتدون القفازات) بجمع عينات من مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة في جميع أنحاء المنطقة وإرسالها إلى مركز بيبر لتحليلها ثم يجرون اختبارًا طوره مركز السيطرة على الأمراض (CDC) يكتشف وجود جزيئات فيروس كورونا، على غرار الاختبارات التي تنطوي على مسحات الأنف.

وقال بيبر إن تكلفة جميع الكواشف المستخدمة في إجراء اختبار واحد تبلغ حوالي 150 دولارًا، على الرغم من أن هذا لا يحسب التكاليف الأخرى، مثل العمالة وجمع العينات.

ويجب على الباحثين أيضًا اختبار المواقع عدة مرات لضمان موثوقية النتائج - على سبيل المثال ، قاموا باختبار موقع سكن جامعة أريزونا خمس مرات.

ويمكن أن يوفر هذا النوع من الاختبارات الجماعية طريقة لتحديد تفشي فيروس كورونا على مستوى المجتمع لكنها واعدة للاستخدام بين مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يعيشون في ظل مجموعة محددة من القواعد في مكان واحد، مثل الجامعة.

قد تنشأ المزيد من التحديات ، على سبيل المثال ، في حي كبير في المدينة، حيث سيكون من الصعب تعقب كل ساكن والتواصل معه، ولن يوافق الجميع على اختبار تشخيص فردي.