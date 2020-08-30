شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات حديثة تؤكد فعالية أدوية فيروس C فى تحسين حالة مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" Timesnownews"،إن أدوية علاج التهاب الكبد الوبائي سي، يمكن أن تحسن النتائج السريرية لدى مرضى فيروس كورونا كوفيد -19 المعتدل أو الشديد، وقال الموقع: لم يتم العثور حاليًا على علاج مضاد للفيروسات فعال لفيروس كورونا Covid-19 الهدف من التجارب هو تقييم ما إذا كانت إضافة عقار سوفوسبوفير، وداكلاتاسفير، وهو مزيج دوائي شائع الاستخدام لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي، يحسن النتائج السريرية لدى المرضى المصابين بفيروس كوفيد -19 المعتدل أو الحاد.

في دراسة أخرى، تم تقسيم الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا Covid-19 إلى مجموعتين، حيث تلقت مجموعة واحدة ريبافيرين، والأخرى تلقت عقار سوفوسبوفير/داكلاتاسفير.

وأشارت النتائج، إلى أن متوسط ​​مدة الإقامة في المستشفى كان 5 أيام لمجموعة سوفوسبوفير / داكلاتاسفير، و9 أيام لمجموعة ريبافيرين، وأشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن إضافة سوفوسبوفير وداكلاتاسفير، إلى الرعاية القياسية قد يقلل من مدة الإقامة في المستشفى، لمرضى فيروس كورونا "كوفيد -19 "، مقارنة بالرعاية القياسية وحدها.

في وقت سابق، وجدت دراسة نشرت في مجلة The Lancet أن أدوية فيروس التهاب الكبد C ، قد تكون فعالة في علاج مرضى Covid-19.