رجيم الزبادي والليمون الأسرع لانقاص الوزن 

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يعتبر رجيم الزبادي والليمون من أنواع الحميات الأكثر فعالية وأهمية. فهو لا يساعد على حرق الدهون فقط، بل إنّه يمدّ الجسم بالكثير من المغذيات. كما أنه ينقيّه من كل السموم الضارة.
كيف تطبقين رجيم الزبادي والليمون؟
يمكن هذا الرجيم أن يساعد على حرق الدهون المتراكمة لديك بسرعة. كما أنه يتيح لك خسارة ما يصل إلى 3 كيلوغرامات في 5 أيام. وهو يمدّك بالعناصر المغذية مثل البروتينات والفيتامنيات A وB وC إضافة إلى المعادن.
كذلك يساعد هذا الرجيم على تنقية كبدك من السموم وعلى تعزيز عملية المرور المعوي لديك. وإليك طريقة تطبيقه.
في كل صباح وقبل الفطور، اشربي كوباً من الماء معتدل الحرارة مع القليل من عصير الليمون. وبعد ذلك ابدئي باتباع هذا البرنامج.
اليوم الأول
الفطور: مشروب ساخن من دون سكّر، قطعتان من الخبز المحمص، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.
الغداء: حبة طماطم مع بيضة مسلوقة، كوبان من اللبن الزبادي.
وجبة خفيفة: كوب من لبن الصويا.
العشاء: طبق سلطة يحتوي على الخيار والأعشاب، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من عصير الليمون.
اليوم الثاني
الفطور: مشروب ساخن من دون سكّر، ثمرة فواكه موسمية، كوب من اللبن الزبادي، قطعتان من الخبز المحمص.
الغداء: حبة طماطم، كوب من اللبن الزبادي مع ثمرة موز.
وجبة خفيفة: القليل من مربى التفاح الطبيعي.
العشاء: سلطة كراث، كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي.
اليوم الثالث
الفطور: مشروب ساخن من دون سكّر، حبة تفاح، قطعتا خبز محمص، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.
الغداء: 50 غ من الأرز أو القمح الكامل المطهو، حبة طماطم، كوبان من اللبن الزبادي مع حبة كيوي.
وجبة خفيفة: حبة فواكه منزلية.
العشاء: كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي مع حبة فواكه حمراء.
لا تتبعي رجيم الليمون واللبن الزبادي لأكثر من المدة المحددة. لكن تذكري أنه يساعد على حرق الدهون ونحت الجسم بسرعة.
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