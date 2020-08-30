شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توافق على استخدام لقاح سينوفاك لفيروس كورونا فى حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "TimesNowNews "، إن الصين وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك" Sinovac "لفيروس كورونا ،كجزء من برنامج في الصين لتلقيح الفئات المعرضة للخطر مثل الطاقم الطبي، وقالت مجموعة China National Group ، وهي وحدة تابعة المملوكة للدولة (Sinopharm) ، إنها حصلت أيضًا على موافقة استخدام الطوارئ لمرشح لقاح لفيروس كورونا، ولم تذكر الشركة CNBG ، التي لديها لقاحان مرشحان في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، أي من لقاحاتها تمت الموافقة عليها للاستخدام في حالات الطوارئ.



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وتقدم الصين لقاحات تجريبية لفيروس كورونا للفئات المعرضة للخطر منذ يوليو، وقال مسؤول صحي لوسائل الإعلام الحكومية، إن السلطات قد تنظر في توسيع برنامج استخدام الطوارئ بشكل متواضع لمحاولة منع تفشي المرض المحتمل خلال الخريف والشتاء.

ورسميًا، قدمت الصين القليل من التفاصيل حول اللقاحات المرشحة التي تم إعطاؤها للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية بموجب برنامج استخدام الطوارئ وعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية "جلوبال تايمز"، أنه في يونيو، قبل برنامج الاستخدام الطارئ، سُمح للموظفين في الشركات الحكومية الذين يسافرون إلى الخارج بأخذ أحد اللقاحين اللذين طورتهما شركة سينوفاك" CNBG "، كما وافق الجيش الصيني على استخدام لقاح CanSino Biologics المرشح.

وهناك 7 لقاحات ضد فيروس كورونا في مراحل التجربة النهائية حول العالم،4 منها من الصين، لكن لم يجتز أي لقاح المرحلة النهائية من التجارب التي تثبت أنه آمن وفعال، الشروط المطلوبة عادة للوفاء بها للحصول على الموافقة التنظيمية للاستخدام الجماعي.