أسباب آلام الوجه.. ابتعد عن التوتر

تحدث آلام الوجه في أجزاء مختلفة مثل الفم والعينين وقد تدوم لعدة ثوان أو أكثر، وفي كثير من الأحيان تنتج تلك الآلام عن الصداع أو إصابة الرأس، إلا أنها في بعض الأحيان قد تدل على مشكلة مرضية خطيرة.





وقال الدكتور أوفي كيلر، جراح الأعصاب الألماني، إن آلام الوجه لها أسباب عدة، كالتوتر النفسي والتهاب الجيوب الأنفية ومشاكل الأسنان.

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وأضاف جراح الأعصاب الألماني أن تهيج الأعصاب يسبب وخزا في الجبهة أو الفك كما هو الحال عند التهاب العصب ثلاثي التوائم.

وإذا لم يهدأ ألم الوجه فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه، علما أن تدوين نوع ووقت الألم يساعد كثيرا في التشخيص الصحيح.



