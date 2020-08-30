حسناء روسية ترفع الأثقال تُلفت انتباه مليون متابع عبر "انستغرام"

من المعروف أن رياضة رفع الأثقال، رياضة ذكورية بامتياز، فقليلا بل ونادرا، رؤية فتيات يحققن نتائج كبيرة فى هذا الرياضة القاسية والصعبة، لكن الحسناء الروسية يوليا كسرت هذه القاعدة، وبدأت فى ممارسة رفع الأثقال من سن الخامسة عشر.



يوليا، التي تعيش في مدينة ساراتوف الروسية، بدأت بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في سن 15 عاما، في البداية للمحافظة على رشاقتها، لكنها قررت فيما بعد رفع الأثقال، وفقا لموقع سبوتنيك، وعن سبب اختيار يوليا للرياضة التى عادة تكون محببة للرجال، كشفت يوليا، أنها أرادت أن تكون حياتها مختلفة، قائلة "لذلك قررت أن أذهب إلى الرياضة، لتحسين صحتى، أصبحت أكثر ثقة بالنفس".



ويتابع يوليا ما يزيد عن مليون متابع عبر حسابها على "انستغرام"، وهو العدد الذى يزيد باستمرار، وتزن يوليا 65 كيلو، وعلى الرغم من اهتمامها الكبير بالرياضة إلا أن حياة يوليا لا تقتصر على صالة الألعاب الرياضية فقط، منذ وقت قريب، فتحت يوليا مقهى صغيرا فى المدينة.

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ويوليا ليست وحدها من تشغل متابعيها بمنافسة الرجال، فقد نافست نتاليا كوزنيتسوفا الرجال في رياضتي كمال الأجسام ورفع الأثقال بل وتفوقت عليهم بعضلاتها القوية وقررت السفر إلى رومانيا لإظهار مهاراتها، حيث أذهلت ناتاليا صاحبة الـ28 عاما كل من يراها، خاصة أنه من غير المألوف على السيدات الظهور بعضلات مفتولة وكبيرة.

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