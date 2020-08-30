أهالي قرية يحجزون امرأة فلبينية في قفص منذ 25 عاما

عثرت سيدة بقرية نائية في الفلبين على امرأة مختلة عقليا، قام أهالي القرية بحجزها في قفص منذ 25 عاما، ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه تم العثور على المرأة الهزيلة، من قبل السيدة جيده كوراشا ناكينز التي كانت تتجول في مقاطعة سيبو، إذ ظنت في البداية أن السيدة الهزيلة عالقة، لكنها أدركت لاحقا أنها تعاني من مرض عقلي.

قالت: "أردت أن أعرف سبب وضعها داخل قفص مثل الحيوان"، مضيفة "حتى لو بدا أنها لا تفهم ما يحدث حولها، فهي لا تستحق تلك الحياة".

وتابعت جيده كوراشا ناكينز: "أتمنى أن يساعدها أحد لأن حالتها سيئة للغاية".

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ويطلق الجيران على المرأة المحبوسة في القفص ويقدر عمرها بـ 45 عاما، اسم مانول، ومن المثير للصدمة أن السكان المحليين أخبروا ناكينز أنهم أبقوا المرأة محبوسة مدة 25 عاما بعد وفاة والدتها ومغادرة والدها، فيما يتناوب الجيران على إحضار الطعام لها

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