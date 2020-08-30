شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من الإفراط في تناول حبوب «فيتامين د» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري الباطنية والغدد الصماء والسكر الدكتور ناصر الجهني، من الإفراط في تناول حبوب مكملات فيتامين د .
وقال الجهني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن تناول جرعات كبيرة من الفيتامين لفترات طويلة يؤدي إلى تسمم وزيادة الكالسيوم بالدم وترسبه في الأنسجة مثل الكلى.
وأكد أن أي جرعة فوق ١٠٠٠ وحدة دولية باليوم يفضل أن تكون تحت إشراف طبي للتأكد من أن الجرعة مناسبة.
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