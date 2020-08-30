كورونا حول العالم.. أمريكا "رافضة" وفرنسا "قلقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت أحدث إحصائيات انتشار فيروس كورونا أن عدد الإصابات تجاوز 25 مليون إصابة حول العالم.

وأظهرت الإحصائيات تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 25 مليون حالة، الأحد، مع تسجيل الهند عددا قياسيا عالميا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض "كوفيد-19".

وأظهرت البيانات نموا عالميا مطردا مع تغير بؤرة المرض من جديد نتيجة احتلال الهند الصدارة من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.





وسجلت الهند، الأحد، 78761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الذي سجل في الولايات المتحدة في 16 يوليو/تموز وبلغ 77299 حالة.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن العدد الرسمي لحالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا يزيد الآن خمس مرات عن عدد حالات الأنفلونزا الحادة المسجلة سنويا.





أمريكا ترفض إرشادات ترامب الجديدة

ورفضت غالبية الولايات الأمريكية الإرشادات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة باختبارات الكشف عن مرض "كوفيد-19" في انتقاد غير عادي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك طبقا لما قاله مسؤولون في وكالات الصحة بالولايات والتصريحات العامة التي راجعتها "رويترز".

واستمرت 33 ولاية على الأقل في التوصية بإجراء اختبارات للناس الذين خالطوا مرضى ولا تظهر عليهم أعراض المرض مما دفع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى نشر الإرشادات الأسبوع الماضي والتي قالت إن هذه الاختبارات ربما تكون غير ضرورية، ولم ترد 16 ولاية فورا على طلبات التعليق وقالت ولاية نورث داكوتا إنها لم تتخذ قرارا.

ومن بين الولايات التي اختلفت مع الحكومة الاتحادية ولايات تكساس وأوكلاهوما وأريزونا ذات التوجهات المحافظة.





وقال خبراء الصحة العامة إن ظهور شقاق بهذا الحجم مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد يكون غير مسبوق ويظهر عدم الثقة في إدارة ترامب واستجابتها للجائحة.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قالت يوم الاثنين الماضي، إن من تعرضوا لكوفيد-19 ولا تظهر عليهم أعراض المرض "لا يحتاجون بالضرورة إجراء اختبار ما لم يكونوا من المعرضين للإصابة أو ممن يقدمون الرعاية الطبية أو أوصى مسؤولو الصحة بالولايات بأن يجروا اختبارا".

وكانت المراكز توصي في السابق بإجراء اختبارات لكل من خالطوا عن قرب أشخاصا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، وما زالت تلك السياسة التي تتبعها 40 ولاية على الأقل، وقالت بعض الولايات التي لم تغير سياستها إنها تدرس إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال أندرو كومو حاكم نيويورك، وحاكما ولايتي نيوجيرزي وكونيكتيكت في بيان لرفض الإرشادات الجديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "هذا التحول بمقدار 180 درجة في إرشادات اختبارات الكشف عن كوفيد-19 أرعن ولا يعتمد على العلم وقد يلحق ضررا بعيد المدى بسمعة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".





فرنسا قلقة

وسجلت فرنسا 5453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووصفت وزارة الصحة الوضع بأنه "مقلق"، بعد قفزة في اليوم السابق عندما أعلنت البلاد عن أكبر عدد من حالات الإصابة منذ منتصف مارس ٢٠٢٠.

والزيادة "المتسارعة" في عدد الحالات الجديدة إلى 7379 حالة كانت أكبر عدد إصابات يومي منذ قيام فرنسا بفرض إجراءات للعزل العام في ذروة الجائحة.

وقالت وزارة الصحة في موقعها الإلكتروني "في البر الفرنسي يشهد التزايد في جائحة فيروس كورونا تسارعا واضحا.. النمو القوي في حالات العدوى مقلق للغاية".

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30602 من 30596 حالة أُعلن عنها، السبت.





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وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4530 حالة، مقابل 4535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.

وعلى الرغم من العدد الكبير المتواتر في حالات الإصابة الجديدة قالت طبيبة في باريس إن الوضع الراهن مختلف عن فبراير/شباط ومارس/آذار عندما انتشر الفيروس بدون كوابح.

وقالت الطبيبة كارين لاكومب رئيسة وحدة الأمراض المعدية في مستشفى سان أنطوان في باريس في مقابلة مع قناة بي.إف.إم التلفزيونية: "تعلمنا من أخطائنا".

وجعلت فرنسا وضع الكمامات إلزاميا في باريس والمدن الأخرى في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تجنب فرض إجراءات جديدة للعزل العام يمكن أن تتسبب في تعميق الركود الاقتصادي.





أكثر من 120 ألف وفاة في البرازيل

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 758 حالة وفاة و41350 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 120262 حالة وفاة وثلاثة ملايين و846153 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.





تسع حالات واردة في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وكلها واردة من الخارج مما يعني عدم وجود حالات إصابة منقولة محليا لليوم الرابع عشر.

وأكدت اللجنة أنه تم تسجيل أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولا من عشر حالات قبل يوم.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.





المكسيك في مأزق

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5974 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 673 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 591712 حالة والوفاة إلى 63819.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





ارتفاع قياسي في الهند

وأعلنت الهند أنها سجلت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي جديد.

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس/آب، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



