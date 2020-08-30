شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتفشى COVID-19 فى مصانع الأغذية؟ خبراء يكشفون الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة معايير الغذاء (FSA) إن هناك حوالي 40 مصنعًا للأغذية شهدت تفشي كورونا في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية ، والعديد منها في مصانع اللحوم، حيث أثبت 75 عاملاً إصابتهم بكوفيد 19، وقال لورانس يونج ، أستاذ علم الأورام الجزيئي في جامعة وارويك ، إن المصانع تشكل مزيجًا معقدًا من المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل انتقال العدوى.

وقال عالم الفيروسات إن الفيروس يظل على الأسطح لفترة أطول في البرد، وقد يكون من الصعب التباعد الاجتماعي في المصانع وقد يعيش العديد من العمال معًا أو لا يحرصون على الإبلاغ عن الأعراض لأنهم بحاجة إلى العمل.

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وقال لشبكة سكاي نيوز: "يعيش هذا الفيروس لفترة أطول في البيئات الباردة - سواء في الهواء أو على الأسطح ، لذلك هناك خطر متزايد لانتقال العدوى،هذه الأنواع من الفيروسات لها غشاء دهني يتم تدميره بكفاءة عالية بواسطة الصابون ولكنه يستقر عند حوالي 4 درجات مئوية."

وقال البروفيسور إن مصانع معالجة الأغذية نفذت إجراءات أكثر صرامة للصحة والسلامة من المعتاد منذ بدء الوباء ، لكن هناك الكثير من التفاصيل التي يمكن تفويتها.

وأوصى بإشارات في جميع المصانع لتذكير العمال باليقظة في العمل والمنزل ، والكثير من محطات غسيل اليدين وأغطية الوجه "لغرس نفسية معينة حول حماية الآخرين".