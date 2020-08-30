شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من القلق بعد الأكل.. اعرف السبب وطرق السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر أعراض القلق أحيانًا دون أي تحذير لحظة واحدة تكون هادئًا ومرتاحًا إلى حد ما بعد ذلك، يستقر توتر مألوف في الصدر والشعور بالدوار وتعرق راحة اليد وبالنسبة لبعض الناس، يظهر القلق بعد الأكل، ووفقًا لتقرير لموقع HEALTHLINE، تبدأ إدارة أعراض القلق عادةً بتعلم تجنب المحفزات الرئيسية وإيجاد طرق مثمرة للتعامل مع تلك التي لا يمكنك تجنبها، وهناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالقلق بعد تناول الطعام.

نقص السكر في الدم التفاعلي

إذا كان الشخص يعانى من نقص السكر في الدم التفاعلي، فسوف يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، عادة في غضون ساعات قليلة هذا الانخفاض في نسبة السكر في الدم ، والذي يتبع عادةً زيادة في إنتاج الأنسولين ، يمكن أن يزيد الشعور بالقلق وسرعة الانفعال وحتى بالارتباك.

وقد تحدث أيضًا تغيرات جسدية أخرى تشبه أعراض القلق مثل دوخة، اهتزاز، تسارع ضربات القلب، زيادة التعرق، غالبًا ما تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المصنعة إلى حدوث نقص سكر الدم التفاعلي، ولكن يمكن أن تظهر الأعراض أيضًا عند تناول الكحول أو الكافيين على معدة فارغة.

يمكن أن تساعد هذه النصائح في التخلص من هذه الحاله:

أدخل المزيد من الحبوب الكاملة والألياف في نظامك الغذائي.

اختر البروتينات الخالية من الدهون، مثل البيض والأسماك والدواجن.

تناول وجبة خفيفة من الفاكهة والدهون الصحية مثل المكسرات والزبادي العادي والأفوكادو.

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قلل من تناول الكحوليات والكافيين، خاصة قبل الأكل.

ابدأ يومك بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة.

محفزات الغذاء

يمكن أن تثير بعض الأطعمة أعراض القلق حتى لو لم تؤثر بشكل مباشر على نسبة السكر في الدم.

تتضمن بعض المحفزات المحتملة ما يلي الجبن واللحوم المعالجة والأطعمة المخمرة الأخرى التي تحتوي على الهيستامين الناقل العصبي، الكافيين ، والذي يمكن أن يعطل النوم ويزيد من أعراض القلق، الدهون المتحولة ، الدقيق الأبيض والسكر والكربوهيدرات المكررة الأخرى، والتي يمكن أن تسبب ارتفاع الأدرينالين الذي يؤدي إلى الشعور بالذعر أو القلق

بعض النصائح للتخلص من هذه الحاله:

استبدل الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة.

اشرب الماء العادي أو الفوار وشاي الأعشاب غير المحلى بدلاً من العصير أو الصودا.

أضف المزيد من الفاكهة والخضار إلى نظامك الغذائي.

أضف المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك وأحماض أوميجا 3 الدهنية.