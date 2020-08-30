شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على الموعد المناسب لتناول الفيتامينات قبل التخطيط للحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغذية المرأة الحامل من الأمور الهامة خلال هذه الفترة لصحتها وصحه الجنين ولكن نتيجة للتغيرات الجسدية والنفسية التي تحدث في هذه الفترة من ن غثيان الصباح ، والنفور العشوائي ، قد يكون الحصول على تغذية جيدة أثناء الحمل أمرًا صعبًا حتى إذا كانت الحامل تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ، فلا يزال من الممكن أن تفقد بعض العناصر الغذائية الأساسية، ويعد إدخال فيتامينات ما قبل الولادة طريقة سهلة لملء أي فجوات ودعم نمو وتطور الجسم والطفل ومنع الإصابة بفقر الدم في هذه الفترة وفقا لما ذكره تقرير لموقع HEALTHLINE.

متى يجب أن تبدأ الحامل بتناول فيتامين ما قبل الولادة؟

أفضل وقت لبدء تناول فيتامينات ما قبل الولادة هو قبل الحمل يتطور الأنبوب العصبي للطفل ، الذي يتطور إلى كل من المخ والحبل الشوكي ، خلال الشهر الأول من الحمل يمكن أن يحدث هذا قبل أن تدرك المرأه أنها حامل، وقد يوصي الطبيب أيضًا بالاستمرار في تناول فيتامينات ما قبل الولادة بعد الولادة ، خاصةً إذا قررت المرأة الرضاعة الطبيعية.

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كيفية اختيار أفضل فيتامين ما قبل الولادة بالنسبة للحامل

إذا كنت الحامل تعانى من مضاعفات الحمل أو مشاكل صحية أخرى، فقد يوصي الطبيب بوصفة طبية لمكملات ما قبل الولادة، وهناك مجموعه من الفيتامينات هامة للمراة الحامل وهى:

-حمض الفوليك، حديد، الكالسيوم، الفيتامينات D و C و A و E، الزنك، النحاس، فيتامين ب 12، المغنيسيوم.

-لا تحصل معظم النساء الحوامل على ما يكفي من الكولين ، لذلك من المهم تضمين الأطعمة الغنية بالكولين مثل صفار البيض في النظام الغذائي أو تناول مكمل يحتوي على هذه العناصر الغذائية الحيوية. الكولين مهم للصحة وضروري لنمو دماغ الجنين ووظيفة المشيمة.