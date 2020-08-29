شكرا لقرائتكم خبر عن «ببجى موبايل» تطلق أكبر بطولة عالمية.. والجوائز 2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ببجى موبايل، إطلاق أكبر بطولة عالمية للألعاب الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وسيبدأPMGC Season Zero فى أواخر نوفمبر ويدعو الفرق المحترفة من جميع أنحاء العالم بما فى ذلك الأمريكيتين وأوروبا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والصين للتنافس على أضخم جوائز بقيمة 2 مليون دولار فى تاريخ مسابقات وبطولات ببجى موبايل، وليكونوا أول الفائزين فى بطولة ببجى موبايل العالمية.

كما كشف ببجى موبايل عن حقبة جديدة سيمهد لها إصدار 1.0 المرتقب مع تحديثات ضخمة، ودخلت اللعبة فى التحديث الجديد بتفاصيل غير مسبوقة، وتم اعتماد تقنيات جديدة فى الإصدار الجديد لترقية جودة اللعبة بالكامل. وأجريت تحسينات على شخصيات اللاعبين، بما فى ذلك أضواء Main Lobby (منطقة التدريب) وبيئاتها بالإضافة إلى البيئات الجديدة والمميزة.

وستصبح كل لقطة أكثر واقعية مع الجسيمات والدخان والانفجارات الهوائية وومضات الأسلحة النارية وإضافة التفاعل عبر نطاق واسع. كما تم تحسين القفز بالمظلات والركض السريع والرمى وغيرها من المهام الرئيسية الأخرى للحصول على تجربة باتل رويال الأكثر تميزاً. وتعمل ترقيات أنظمة الإضاءة وجودة البنية وماهية الملمس على بث الحياة فى النباتات والسماء والماء. وحصلت اللعبة أيضاً على تحسينات فى النماذج وجودة النُسُج لتوفير شعور أكثر واقعية وتجربة عالية الجودة. وقال جيمس يانج، المدير العام لمسابقات ببجى موبايل العالمية، إن بعد النجاح الذى حققه دورى ببجى موبايل العالمى Season Zero، أدركنا أنه علينا التوصل إلى فكرة مبتكرة ترتقى بمستوى اللعبة من خلال توفير محتوى غير اعتيادى لاختتام العام الأول من برنامج بطولات الألعاب الإلكترونية الجديد. وشكل عام 2020 تحديا كبيرا للجميع، ونأمل أن نتمكن من نشر الإيجابية وتشجيع العالم من خلال الألعاب الإلكترونية.

وتم إطلاق لعبة ببجى موبايل لأول مرة فى عام 2018 وحققت منذ ذلك الحين أكثر من 600 مليون عملية تنزيل، واستقطبت 50 مليون لاعب نشط يوميا فى جميع أنحاء العالم.