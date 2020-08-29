شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رياض: الإنفاق على أمن المعلومات يساهم فى التصدى للكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمى، التابع للأمم المتحدة، انتخاب الخبير الدولى المهندس أحمد رياض عضوا بمجلس إدارة التحالف الذى يعمل مع جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لتطبيق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ومساعدة القطاعين الحكومى والخاص فى ذلك. ويعد رياض المصرى والعربى الوحيد الذى تم انتخابه للمرة الثانية ضمن التحالف، ويستهدف التحالف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل وضع سياسات الحد من مخاطر الكوارث والأزمات،

وأكد «رياض»، فى تصريحات صحفية، ضرورة الاهتمام بالأمن السيبرانى والمعلوماتى والإنفاق عليه باعتباره أولوية وليس رفاهية، وقال: «كل دولار واحد يتم إنفاقه على إدارة المخاطر، سيقابله 7 دولارات خسائر إذا لم يتم إنفاقه»، وهو دليل على ضرورة الاهتمام بالإنفاق على أمن المعلومات داخل المؤسسات والشركات. وذكر رياض أن حجم الإنفاق العالمى على أمن المعلومات يبلغ حوالى 180 مليار دولار، فيما لا يتعدى الإنفاق العربى على أمن المعلومات 9 مليارات دولار، لافتا إلى أن الخسائر السنوية بسبب الهجمات السيبرانية تبلغ نحو 2 تريليون دولار.

وحذر خبير مرونة الأعمال من تنامى هجمات القرصنة فى الآونة الأخيرة خاصة مع لجوء الأفراد والمؤسسات للعمل أون لاين فى ظل أزمة كورونا، مشددا على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الأمن السيبرانى وكيفية الحماية منها.

وقال رياض: «هناك 3 محددات رئيسية لحماية البيانات، وهى ضمان السرية، السلامة والإتاحة، وذلك وفقا للمواصفة العالمية فى أمن المعلومات الايزو 27001، وبالتالى لتأسيس الإطار التنظيمى لضمان حماية البيانات داخل الدولة يجب أن يتم تنفيذ العديد من العمليات الرئيسية، ومن أهمها تعريف البيانات ومستوى السرية الخاص بها، وتحليل وتقييم ومعالجة المخاطر المرتبطة بالبيانات، وتحديد خريطة تدفق البيانات داخل وخارج المؤسسات المختلفة داخل الدولة، وتأسيس هيكلية مؤسسية لإدارة الحوادث المرتبطة بالبيانات».

وشدد رياض على ضرورة تطوير استراتيجية الأمن السيبرانى، بحيث يتم تضمين حماية البيانات والمعلومات ضد المخاطر المختلفة سواء الناتجة من الفضاء السيبرانى أو من تداول البيانات والمعلومات بشكل مؤسسى على مستوى الدولة، كما يجب أن يكون هناك برنامج وطنى متكامل للتوعية والتثقيف على مستوى الدولة، وذلك لزيادة الوعى وضمان التعامل مع البيانات بالشكل الأمثل من جميع فئات الشعب، وبناء على ذلك ضمان أمن وسلامة البيانات على المستوى الشخصى والمؤسسى وصولا إلى مستوى الدولة بالكامل.

وأشار رياض إلى أن مصر واحدة من أكثر دول العالم التى تستضيف كابلات بحرية وأرضية تمر فى أراضيها، ووفقا للدراسات العالمية فإن هذه الكابلات يتم تمرير ما يزيد على 75% من البيانات القادمة من آسيا إلى أوروبا والعكس.

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وبالتالى يجب أن يتم التواصل مع مراكز البيانات العالمية للمشاركة معهم ووضع مصر على خريطة مراكز البيانات العملاقة الخاصة بهم.