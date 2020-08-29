شكرا لقرائتكم خبر عن غاز علاجى يحقق نتائج مبشرة مع الحوامل المصابات بـ COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد فريق من الباحثين من مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية، أن أكسيد النيتريك المستنشق (NO) يمكن أن يكون علاجًا تنفسيًا مساعدًا للنساء الحوامل المصابات بـ COVID-19 الشديدة والحرجة وأدى توصيل الغاز العلاجي لـ6 مرضى مصابين بفيروس كوفيد -19 تم إدخالهم إلى مستشفى ماساتشوستس ، كما جاء فى مجلة طب التوليد وأمراض النساء "Obstetrics & Gynecology" ، إلى تحسن سريع ومستمر في وظائف القلب والرئة وتقليل الالتهاب.

ولاحظ الباحثون أيضا، أنه تم حل العدوى الفيروسية في غضون 22 يومًا في خمسة من المرضى الستة ، وهي نتائج يمكن أن يكون لها آثار مهمة في علاج الفيروسات مثل فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (-CoV-2).



فوائد استنشاق اكسيد للحوامل

وقال الباحث الرئيسى بالدراسة: "لاحظنا الراحة السريعة من ضيق التنفس لدى هؤلاء المرضى ، مع انخفاض معدل التنفس والأكسجين بشكل أفضل بعد إعطاء القناع لأكسيد النيتريك عالي التركيز، مع عدم وجود آثار جانبية ضارة، بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت علامات الالتهاب انخفاضًا سريعًا بعد استنشاق أكسيد النيتريك، وأظهر خمسة من ستة مرضى في دراستنا التخلص فيروسيًا من مسحات البلعوم الأنفي لمدة 22 يومًا بعد تشخيص COVID-19، كما تم إخراج جميع المرضى في حالة مستقرة من المستشفى".

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كيف يعمل أكسيد النيتريك المستنشق؟ يعمل أكسيد النيتريك المستنشق كموسع وعائي رئوي انتقائي ، مما يزيد من الأوكسجين عن طريق توسيع أو فتح الأوعية الدموية الضيقة ، خاصة في مناطق جيدة التهوية من الرئة ، وبالتالي تحسين جزء التحويلة الرئوية.

وقد تمت الموافقة على أكسيد النيتريك من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 1999 لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر عند الأطفال حديثي الولادة، منذ ذلك الحين ، تم استخدامه أيضًا خارج التسمية في العديد من التطبيقات السريرية للأطفال والبالغين ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم الرئوي أثناء الحمل، وجراحة ما بعد القلب ، وزرع الرئة ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).

ويشير تقرير حديث صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن النساء الحوامل المصابات بـ COVID-19 أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى ، ويزداد خطر دخولهن إلى وحدة العناية المركزة ، وغالبًا ما يتطلبن تهوية ميكانيكية مقارنةً بـ النساء غير الحوامل.

ودفع نقص العلاجات الفعالة للمرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية حادة أو خطيرة لـ COVID-19 مجموعة من الأطباء من مستشفى MGH لتشكيل فريق متعدد التخصصات لتقديم علاج جديد للنساء الحوامل باستخدام أكسيد النيتريك المستنشق لمنع الفشل التنفسي التدريجي.