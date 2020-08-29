شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تؤكد ضرورة إجراء اختبار كورونا للمخالطين للحالات المصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص الذين تعرضوا لمخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا يجب اختبارهم سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا وذلك بالرغم من قرار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC إنها ليست هناك حاجة إليها، وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert حيث تحول موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في وقت سابق من هذا الأسبوع من موقفه بأنه يجب اختبار جميع المخالطين عن قرب لحالات Covid-19 المعروفة ، مما يشير إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض لا يحتاجون بالضرورة إلى اختبار.

عندما سُئلت ماريا فان كيركوف ، الرئيسة الفنية لـ Covid-19 في منظمة الصحة العالمية ، عن هذا التحول ، لم تذكر الوضع في الولايات المتحدة على وجه التحديد ، لكنها أخبرت المراسلين أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة توصي بضرورة اختبار الاتصالات ، إذا كان ذلك ممكنًا ، بغض النظر عن تطور الأعراض، وقالت: "نعلم أن الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض ينتقلون ، ونعلم أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض يمكن أن ينقلوا الفيروس أيضًا".

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية وضعت مبادئ توجيهية للبلدان في مراحل مختلفة من تفشي المرض ، وتركت الأمر لها لتكييف استراتيجية الاختبار الخاصة بها مع احتياجاتها وقدراتها ، اعتمادًا على شدة انتقال المرض.

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وحتى الآن ، قضى فيروس كورونا على أكثر من 826 ألف شخص من بين أكثر من 24 مليون مصاب منذ ظهور المرض لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

وقال فان كيركوف إنه على وجه الخصوص عند التحقيق في مجموعات من الحالات: "قد يلزم توسيع الاختبار للبحث عن الأفراد الذين قد يكونون بالفعل بدون أعراض ظاهرة".

وأكدت مسئولة الصحة العالمية أنه من المهم أن يتم استخدام الاختبار كفرصة للعثور على حالات نشطة حتى يمكن عزلها ومن ثم يمكن تتبع المخالطين أيضًا.