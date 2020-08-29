شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد بدائل للإنسولين لعلاج سكري النوع الأول؟.. «استشاري» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، أنه لا يوجد بدائل حاليا لعلاج النوع الأول من السكري سوى الإنسولين.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: علاج النوع الأول من السكري، فقط الانسولين حالياً.

وأضاف د. ناصر الجهني: “لا مجال في علاج السكري من النوع الأول، للأعشاب، والأدوية المناعية، والخلايا الجذعية”.