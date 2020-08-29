الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه المزيد

نجح فريق الهلال في الحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين، عقب الفوز الكبير الذي حققه على نظيره الحزم.

الهلال حقق فوزا كبيرا على نظيره الحزم بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود، في الجولة الـ28 من منافسات المسابقة.

الحزم افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق عبدالرحمن الهاشمي اليامي، غير أن الهلال نجح في تعديل النتيجة عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة الـ40 أضاف الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدف الهلال الثاني من ركلة جزاء، حصل عليها اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

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جوميز أضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53، قبل 3 دقائق فقط من تسجيل هدف "الزعيم" الرابع في الدقيقة 56 من ركلة جزاء حصل عليها اللاعب نفسه.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 66 نقطة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وضمن الهلال التتويج ببطولة الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، ليبقى أكثر الفرق حصولا على اللقب في تاريخ المسابقة.

ويتفوق "الزعيم" بفارق 7 ألقاب كاملة عن النصر الذي حقق الدوري في 9 مرات، آخرها في الموسم الماضي، يليه اتحاد جدة الذي حقق اللقب 8 مرات.