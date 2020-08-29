صحة ورشاقة

الموظفون يواجهون صعوبة فى العودة للعمل من مكاتبهم بسبب أقنعة الوجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر قادة الأعمال من أن أقنعة الوجه الإجبارية في مكان العمل يمكن أن تخنق الجهود المبذولة لإعادة المزيد من الموظفين إلى المكتب، ومع بدء الشركات في جميع أنحاء البلاد في فتح مكاتبها مرة أخرى، تخشى الشركات الآن من أن "القاعدة الشاملة" التي تجعل الأقنعة إلزامية قد تعرقل الجهود المبذولة  لإعادة موظفيها إلى العمل.

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وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، يأتي ذلك بعد أن وجد مسح شمل 8000 عامل ، أجرته مجموعة ManpowerGroup ، من ثماني دول أن العمال من المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانوا الأكثر ترددًا في العودة إلى المكتب بسبب مخاوف من موجة ثانية من فيروس .

وقال مايك شيري، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة، لصحيفة The Telegraph لقد استثمرت العديد من الشركات الصغيرة بالفعل ما يصل إلى الآلاف في جعل أماكن العمل آمنة،يجب التفكير بعناية في أي تغييرات أخرى وأن تكون مصحوبة بمساعدة مالية مباشرة.

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وتابع شيري موضحًا أنه في حين أن الأقنعة أداة مهمة في المساعدة في مكافحة فيروس كورونا ، إلا أن هناك حاجة إلى إعطاء الأولوية للتدابير الأخرى ، بما في ذلك برنامج تتبع جهات الاتصال الحكومي.

وتأتي تعليقاته  بعد أن تم الكشف عن أن  العمال البريطانيين كانوا الأكثر عزوفًا عن العودة إلى المكتب بسبب مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها ManpowerGroup على 8000 بالغ من ثماني دول أن العمال من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أظهروا أعلى مستوى من اللامبالاة تجاه العودة إلى المكتب.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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