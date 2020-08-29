أرسنال بطلا للدرع الخيرية للمرة الـ16 في تاريخه المزيد

نجح فريق أرسنال في التتويج ببطولة الدرع الخيرية عقب الفوز على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

وانتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، قبل أن ينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها "الجانرز".

وافتتح أرسنال التسجيل عن طريق مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة الـ12، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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الهدف كان تاريخيا للاعب الجابوني، إذ كان الخامس الذي يسجله على ملعب ويمبلي، ليكون الهداف التاريخي للفريق على هذا الملعب، بالتساوي مع أليكسيس سانشيز.

وفي الدقيقة 73، نجح الياباني تاكومي مينامينو في تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول، بعد الانفراد بمرمى "الجانرز".

الهدف كان الأول الذي يسجله اللاعب الياباني مع ليفربول، منذ الانتقال إلى صفوفه في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وباتت هذه المرة هي الـ16 التي يُتوج فيها فريق أرسنال ببطولة الدرع الخيرية، ليصبح ثاني أكثر المتوجين باللقب، بفارق 5 مرات خلف مانشستر يونايتد صاحب الصدارة.