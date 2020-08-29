وزير الري السوداني: المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة المزيد

قال وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، هي السبيل الوحيد للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، لكنه طالب الاتحاد الأفريقي بتعديل طريقة التفاوض.

وأضاف عباس في مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنه يمكن للاتحاد الأفريقي مواصلة رعاية مفاوضات سد النهضة مع تعديل طريقة التفاوض، فنحن نحرص على التفاوض بشأن سد النهضة شريطة أن يؤدي إلى نتائج.

وطالب وزير الري السوداني بتفعيل دور المراقبين ليقوموا بدور الوسطاء لضمان نجاح المفاوضات، مشيرًا إلى أن الجانب السوداني اقترح إعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر، وأن يساهموا في دمج مسودة الاتفاق .

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وتابع، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، واتفاق إعلان المبادئ هو مرحلة أساسية لمسار التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وكان وزير الريّ السوداني، أعلن في وقت سابق أنّ جلسة المفاوضات التي جرت، الجمعة، بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة فشلت في التوصّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سدّ النهضة.

وقال الوزير في بيان صدر في ختام جلسة مفاوضات عُقدت برعاية الاتّحاد الأفريقي، وضمّت نظيريه الأثيوبي والمصري وخبراء ومراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين، إنّه "بعد تقييم دقيق لتطوّر المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيّام الماضية، بدا واضحاً تعثّر مسيرة دمج المسوّدات الثلاث المقترحة من الأطراف المعنيّين بهدف الخروج بمسوّدة اتفاق واحدة.

يشار إلى أن سد النهضة، الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرًا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.