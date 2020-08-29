هذا ما يحدث لجسمك عندما تكثر من شرب عصير البرتقال

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - يعد عصير البرتقال من أكثر العصائر المحببة لقلوب الناس لا سيما مع وجبة الفطور، لما في البرتقال من فيتامينات ضرورية للجسم، إلى جانب مذاقه اللذيذ الذي يتلاءم مع كل الوجبات، لذلك يكثر العديد من الناس من شرب عصير البرتقال خلال اليوم، إلا أن تناوله بكثرة لا يبدو صحيا كما يروج له البعض.

وبعيدا عن الضرر المحتمل للعصير في ظروف محددة، فإن هناك العديد من الإيجابيات التي يمكن لتضمين عصير البرتقال في النظام الغذائي بشكل منتظم أن يوفرها للجسم:

ستحصل على جرعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن:

وفقا لأمندا أ. كوسترو ميلر، أحد أعضاء المجلس الاستشاري لـ Fitter Living، “عصير البرتقال غني بفيتامين سي (كوب واحد منه يحتوي على حوالي 67% من الحصة الغذائية الموصى بها للبالغين يوميا)، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وكمية صغيرة من المغنيسيوم”.

وإذا اخترت شرب عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم وفيتامين دي، ستجني مزايا صحية إضافية أيضا. ولاحظت ليندسي كين، مديرة قسم التغذية في Sun Basket، أن هذه العناصر الغذائية تعمل معا لدعم صحة العظام.

ويمكن لفيتامين سي أن يعزز امتصاص الجسم للحديد غير الهيم، وهو نوع من الحديد الموجود في النباتات ويميل إلى أن يكون أكثر صعوبة في الامتصاص من الحديد الهيم الموجود في المنتجات الحيوانية. ولهذا السبب تقترح كين إضافة القليل من عصير البرتقال إلى مشروب السموذي (مشروب مصنوع من الفاكهة الطاازجة)، حيث يمكن أن يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل في الأطعمة مثل السبانخ والمكسرات والبذور.

ومن الضروري معرفة أن هناك حدودا لمقدار فيتامين سي الذي يمكن أن يستخدمه جسمك بالفعل، لأنه فيتامين قابل للذوبان في الماء، “أي أن كمية زائدة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء المستهلكة، بما في ذلك فيتامين سي، يتم إخراجها فعليا من الجسم لتجنب السمية.

Advertisements

منح الجهاز المناعي دفعة قوية:

تقول ميلر: “هناك حاجة إلى تناول منتظم ومتسق لفيتامين سي لدعم المناعة الجيدة، وأضافت أن فيتامين سي لا يعمل فقط على تعزيز وظيفة المناعة ولكنه أيضا مضاد قوي للأكسدة.

لن تشعر بالشبع كما تشعر عند تناول برتقالة:

تحتوي حبة من البرتقال على نحو 4.3 غ من الألياف، بينما يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على حوالي 0.2 غ فقط ، ما يعني أنه يهضم بسرعة أكبر.

قد يرفع نسبة السكر في الدم:

قد يكون هذا مفاجئا، لكن برتقالة صغيرة تحتوي فقط على 9 غ من السكر. ومن ناحية أخرى، يحتوي متوسط ​​كوب عصير البرتقال على 21غ من السكر.

وعندما لا يتم تناول عصير البرتقال باعتدال، ستحدث طفرات في نسبة السكر في الدم ما قد يؤدي إلى تقلبات في الطاقة وأيضا المزيد من الجوع في كثير من الأحيان.