شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض كورونا الخفية؟ والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020

يكتشف العلماء والأطباء كل يوم معلومات وتفاصيل جديدة حول فيروس كورونا "كوفيد 19" من خلال متابعة الحالات المصابة، ومنها ظهور أعراض خفية للفيروس تؤدي إلى إصابة الملايين حول العالم من دون أن يدركوا.



وقال الخبير في الأمراض المعدية أميش أدالجا، الباحث الأول في مركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي في الولايات المتحدة، إن "معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لديهم حالة غير معقدة من العدوى، وقد لا يمكن تمييزها عن البرد أو الإنفلونزا".

وفي الطبيعي يعاني المصاب بصعوبة التنفس، والحمى والسعال، والإسهال، ولكن، بحسب أدالجا، هناك 7 علامات تشير إلى احتمال إصابة كثير من الناس بمرض "كوفيد 19" دون أن يعلموا ذلك، ونستعرضها فيما يلي..

فقدان حاستي الشم والتذوق

يعد فقدان حاستي الشم والتذوق سمة مميزة للإصابة بفيروس كورونا، ولا يحدث هذا العرض للجميع لكن أدالجا أشار إلى أنه مرتبط بقوة الآن بـ"كوفيد 19"..

وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أيضا فقدان هاتين الحاستين مؤقتا في حالة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل البرد أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية أو حتى مع الحساسية الموسمية.

الشعور بالإرهاق

كشفت دراسة نشرتها مجلة "جاما" العلمية أن 53% من المرضى بفيروس كورونا قالوا إنهم يعانون من التعب والإرهاق بعد حوالي 60 يوما من ظهور علامات الفيروس لأول مرة.

وأرجع الدكتور أدالجا الأمر إلى الطريقة التي يتفاعل بها الجهاز المناعي للشخص مع الفيروس، أو يمكن أن تكون ببساطة طريقة عمل الفيروس في الجسم.

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تساقط الشعر

كثيرون ممن تعافوا من فيروس كورونا أبلغوا عن مشاكل تتعلق بتساقط الشعر، وقال أدالجا إن سبب ذلك يمكن أن يكون مجموعة من العوامل، بما فيها الإجهاد الشديد وفقدان الوزن وأمراض أخرى مثل "كوفيد 19".

ضيق التنفس

توصلت الأبحاث المنشورة في مجلة "جاما" إلى أن الأشخاص المصابين بكورونا يمكن أن يشعروا بضيق في التنفس، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب التهاب في الرئتين.

نزلة برد مطلع 2020

حلل علماء مسحات للحلق مأخوذة في الشتاء الماضي لأشخاص يشتبه في إصابتهم بالإنفلونزا في الصين والولايات المتحدة، فاكتشفوا أنه مقابل كل حالتين من حالات الإنفلونزا، وجدت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا.

وبينما قد يكون من الصعب التمييز بين نزلات البرد والإصابة الخفيفة بـ"كوفيد 19" بسبب تشابه الأعراض، فإن نزلات البرد لا تسبب عادة ضيقا في التنفس أو صداعا حادا.

سعال دائم

السعال المستمر هو أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وغالبا ما يكون السعال جافا في هذه الحالة، مما يعني عدم ظهور أي بلغم أو مخاط، كما يقول الدكتور أدالجا.

ووجدت البيانات أن 43% من الأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد 19" يعانون من السعال من 14 إلى 21 يوما بعد الحصول على اختبار إيجابي للفيروس.

أعراض لا تزول

لا يزال فيروس كورونا جديدا بالنسبة للأطباء، لذا فإن بعض أعراضه وتبعاته لا تزال خفية، مثل معاناة بعض المصابين بالفيروس من مشاكل في القلب بعد الإصابة.