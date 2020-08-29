شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية مهمة لمرضى الضغط المرتفع من وزارة الصحة.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافا" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمن نصائح غذائية هامة لمرضى الضغط، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في مختلف محافظات الجمهورية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، مرضى الضغط، بضرورة الحفاظ على مواعيد العلاج والامتناع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى أن انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء وليس مؤشرا للتوقف عن العلاج ولكنه مؤشر لفعالية العلاج وضرورة الاستمرار عليه، لافتة إلى أن العرقسوس يرفع ضغط الدم.

وقالت وزارة الصحية إن نمط الحياة الصحي يزيد من فاعلية العلاج الدوائي ويساعدك على التحكيم في ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح.

وفي وقت سابق، نصحت وزارة الصحة مرضى الضغط تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات والأسماك المملحة من بينها الرنجة والفسيخ والسردين، كما تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك والمعلبة مثل الفول المعلب والصلصة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف يوضح بعض الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة.

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وأوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر أن من بين هذه الأطعمة،"الأغذية الغنية بفيتامين (ج) أو فيتامين (سي) مثل الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون وأيضا الفراولة والجوافة والفلفل الحلو الملون وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ".

وجاء في الإنفوجراف: "الأغذية الغنية بفيتامين (أ) مثل الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.. وللحصول على تفيامين (د) اهتم بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10 - 15 دقيقة لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين 3 في الجسم مما يقوى مناعتك ويساعد على الحفاظ على صحة العظام".

وأضاف،"الأغذية الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء لكن بكميات قليلة والبقوليات مثل الحمص والعدل والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، أيضا من المصادر الأخرى للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات، إضافة إلى الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل زيت الزيتون وبذر الكتان وبذور الشيا والأسماك مثل الماكريل والتونة".