شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات رسمية بريطانية تكشف تجاوز 90% من المتوفين جراء كورونا الستين عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بيانات رسمية بريطانية أن 90 في المائة من المرضى الذين ماتوا جراء كورونا بعد أن ثبتت إصابتهم بالمرض تجاوزوا الستين من العمر - بما في ذلك نصفهم الذين كانوا يبلغون على الأقل 80 عامًا، وحسب الديلى ميل البريطانية يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا أربع وفيات أخرى بسبب فيروس كورونا ، حيث أظهرت الإحصاءات الحكومية أن متوسط ​​عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب العدوى كل يوم ظل يحوم حول أرقام فردية لمدة أسبوع تقريبًا.

وتكشف بيانات وزارة الصحة أن تسعة بريطانيين يتعرضون للمرض الذي يهدد الحياة يوميًا ، في المتوسط، كان المعدل ينخفض ​​باستمرار منذ نهاية أبريل ولم يرتفع على الرغم من ارتفاع الحالات خلال الأسابيع الستة الماضية.

وللمقارنة ، تم الإعلان عن ست وفيات مؤكدة مختبريًا لـ Covid-19 يوم أمس وثلاث حالات يوم الاثنين الماضي، تم الإعلان عن أكثر من 1000 حالة وفاة يوميًا خلال أيام أزمة فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وتُظهر البيانات أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي - وهو جزء بسيط من 6600 حالة تم تسجيلها في أسوأ نوبة دموية استمرت سبعة أيام من 7 إلى 13 أبريل، ومن المعروف أن ضحية واحدة فقط في المستشفيات الإنجليزية في الأسبوع الماضي تحت سن 40.

Advertisements

وكشفت البيانات الحكومية الصادرة أيضًا عن ارتفاع آخر في عدد الحالات. كشف رؤساء الصحة أنه تم تشخيص 853 مريضًا آخر بـ Covid-19 - ارتفاعًا من 713 تم تسجيلهم يوم الاثنين الماضي.