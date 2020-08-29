تعرف على أسباب تتسبب في نفور الزوجة من زوجها

هناك الكثير من التصرفات التي يقوم بها الرجل، قد تتسبب في نفور زوجته منه، وبالتالي يحدث الكثير من المشاكل بينهما، وتتحول هذه الفترة من أوقات رومانسية سعيدة يعيشها الزوجان، إلى فترة تعيسة تخلو من التفاهم والاحتواء، ولهذا سنوضح أكثر أسباب نفور الزوجة من زوجها.

عدم الاهتمام بمشاعرها

الفتيات بشكل عام يرغبن في أن يحتويهن الرجل، ويحدث ذلك عن طريق التفهم لمشاعرهن، خاصة أن طبيعة المرأة عادة ما تكون حساسة، ومتقلبة في بعض الأوقات، فإن لم يكن الرجل متفهما لها، ستكون من الأسباب القوية التي تجعل الزوجة تنفر من زوجها.

العنف الجسدي واللفظي

أن يقوم الرجل بممارسة العنف الجسدي أو اللفظي مع زوجته في فترة الخطوبة، من التصرفات الكارثية التي تجعل الصبيّة تبتعد عنه، وبهذه الحالة من الممكن أيضًا أن تنفصل عنه، خاصًّة عند تكرار حدوث هذا الأمر.

قلة التواصل

المرأة دائمًا تبحث عن التواصل لن نقول الدائم ولكن المتزن، ولكن عادًة ما يكون الرجل هو المشغول بسبب أصدقائه أو الانهماك في عمله، وهو ما يجعل المرأة تشعر بأنها وحيدة، بالرغم من وجود شريك لها.

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الخيانة

أن ينظر الرجل لامرأة غير زوجته، بالطبع ستكون من التصرفات المنفرة للصبيّة، كما أنها تفقدها ثقتها به، وليس شرطا أن تكون خيانة كاملة، فيكفي أن يغازل أو يعجب بامرأة أخرى في وجود خطيبته.

كثرة المشاكل والخلافات

يعني هذا أنه ليس هناك نقاط مشتركة بينكما تتفقان عليها، فتكثر الخلافات على أتفه الأسباب، وقد يفسر أيضًا أنكما لا تتحملان بعضكما البعض، وبالتالي هناك دليل واضح على عدم التفاهم، مما يجعل الصبيّة تفكر بالانفصال عن زوجها والابتعاد عنه.

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