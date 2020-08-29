شلل الأطفال يعود إلى إفريقيا بعد أيام من إعلان "الصحة العالمية" القضاء عليه

واشنطن - لايف ستايل
عاد شلل الأطفال للظهور مجددا في السودان بعد اختفائه منه لأكثر من عقد حسب الأمم المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء 25 أغسطس/آب القضاء على المرض في إفريقيا، وفي هذا الصدد قال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة 28 أغسطس/آب إن ما لا يقل عن 13 طفلا أصيبوا بالشلل في 9 ولايات سودانية منذ ظهور الحالة الأولى في 9 أغسطس/آب.
واكتشف فيروس شلل الأطفال البري من النوع الثاني في عينات أخذت بولاية الخرطوم، الأمر الذي يشير وفق "أوتشا" "إلى إمكانية انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد"، وقد أبلغ عن حالات في إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، مما يزيد من مخاطر الانتشار في السودان، وخصوصا في دارفور بسبب تحركات السكان.
وقال المكتب الأممي إن وزارة الصحة السودانية، تعد بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، حملة تطعيم واسعة النطاق تشمل 5 ملايين طفل دون سن 5 سنوات، علما أن الأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار لتمويل هذه الحملة.
والثلاثاء، أعلنت روز ليكي رئيسة اللجنة الإفريقية الإقليمية التي تصدر الإفادات الصحية في منظمة الصحة العالمية، أن انتقال فيروس شلل الأطفال البري قد توقف في إفريقيا، وفي هذا الصدد قالت ماتشيديسو مويتي مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "هذه لحظة تاريخية لإفريقيا.. من الآن فصاعدا، لن يخشى الأطفال المولودون في هذه القارة الإصابة بشلل الأطفال".
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