كيفية تشجيع الأطفال على ارتداء أول زوج من النظارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 04:42 مساءً - مع قدوم موسم العودة إلى المدارس، عاد التركيز على شاشات الكمبيوتر من جديد، وهذا الوضع قد يتسبب بالعديد من المشكلات الصحية، لهذا يحتاج أطفالنا إلى تجهيز كامل من حيث بنيتهم الجسدية والنفسية، والأخيرة تتضمن إعادة تنظيم ساعات يومهم، ومواعيد لعبهم، للتكيف مع الوضع الجديد، أما الجسدية فهي جولة كاملة على حالتهم الصحية، من حيث نقص الحديد أو الفيتامينات أو الكالسيوم، والتي تؤدي بمجملها إلى قوة النظر من ضعفه. عديل سلامي، متخصص في فحص النظر، يعلّم الأمهات طرقاً تجعل ابنها يحب نظارته.



عديل سلامي

سيحدث زوج النظارات الأول لطفلك فرقاً مهماً في قدرته على رؤية العالم المحيط والتفاعل معه. ومع ذلك ، يمكن لزوج جديد من النظارات أن يجعل لكلا الوالدين والطفل طريقة مختلفة في التعامل، حتى يعتاد الطرفان على المظهر الجديد للطفل. هذه الطريقة في التعامل، التي تصل إلى حد "الإقناع" قد تتسبب بالصراع، بين الآباء والأطفال، الذين قد يرفضون ارتداء نظاراتهم الجديدة، أو قد ينسون أو يتجاهلون فقدانها أو لا يكترثون لكسرها.

يجب على الآباء، مراعاة حساسية الطفل، الذي يتعامل مع ما هو جديد قد لا يجد نفسه بحاجة له، من وجهة نظره، إضافة إلى أنه قد يتعرض للتنمر من جهة أقرانه الذين يجدون شكل وجهه الجديد مجالاً للسخرية والتهكم، وإطلاق الألقاب.

نصائح للأمهات لمساعدة الطفل في مظهره الجديد

دعي طفلك يختار نظارته

دعيه يختارها

اصطحبي طفلك لاختيار نظارته الجديدة، وقبل أن تغادري محل شراء النظارات، اطلبي من اختصاصي فحص العيون، الذي يكون دائماً في المحل، أن يتحقق من أن النظارات مناسبة بشكل صحيح وأنها تتمتع بتصميم مريح. هذا يعني أنها لا تنزلق أو تقرص أو تضغط على وجه طفلك، كما أنها ليست فضفاضة جداً أو ضيقة جداً. حيث لن يرغب الأطفال في ارتدائها إذا لم يكونوا مرتاحين. ومن دون أن يخبروا السبب في معظم الأحيان.

عرفيه على فوائد النظارة

فوائد النظارة

تأكدي من أن طفلك مستريح وفي مزاج جيد، عندما يجرب النظارات للمرة الأولى، دربيه على ارتدائها لفترات قصيرة أثناء القيام بنشاط ممتع، ثم اطلبي منه أن يلاحظ الفرق، على سبيل المثال أثناء مشاهدة برنامج تلفزيوني مفضل أو قراءة كتاب مفضل. اسأليه: "كيف ترى ملامح هذا الطفل، وماذا بشأن هذا الحرف"؟ الهدف هنا هو أن يستمتع طفلك ويتعرف على فوائد النظارات الجديدة في نفس الوقت.

كوني إيجابية

علّقي بإيجابية

أظهري الإعجاب بشأن مظهر طفلك الجديد. لا تتحدثي معه عن مدى أهمية النظارات للرؤية فقط!، بل اطرحي الأمر على أن هناك شيئاً جديداً وممتعاً أو أداة سحرية لمساعدتهم في الحصول على "قوة" أفضل في الرؤية، ستفيدك هذه العبارات إذا شعر طفلك بخيبة أمل بشأن المظهر الجديد ، هذا الإحساس السلبي سيتلاشى وسيصبح مستعداً لمواصلة دروسه باهتمام.

امدحي طفلك عندما يرتدي إطاراته الجديدة

لا تحوّلي ارتداء النظارات إلى معركة تلحّين فيها على طفلك باستمرار لارتداء الإطارات. ساعديه على فهم أن القدرة على الرؤية هي نعمة. وشجعي طفلك وامدحيه عندما يرتدي إطاراته الجديدة، حتى يصبح هذا التصرف عادياً بالنسبة له.

اجعلي النظارة روتيناً يومياً

روتين يومي

اجعلي النظارات جزءاً من الروتين اليومي. أي أنها أول شيء يفعله طفلك في الصباح، هو وضعها على وجهه، وآخر شيء يفعله قبل الذهاب إلى الفراش، هو خلعها ووضعها بجانب سريره.

أن تحولي ارتداء النظارة إلى روتين، فهذا يتطلب بعض الوقت، فكوني صبورة وركزي على هبة البصر ونوعية الحياة الجيدة التي سوف يعيشها عندما يستعيد الدرجات التي افتقدها من قدرته على الرؤية.

Advertisements

قصص للأطفال

إليك بعض القصص، التي تزرع الثقة بالنفس، والتي يمكنك قراءتها مع طفلك لتشجيعه على ارتداء النظارات:



قصة يامن والنظارة





ما هي النظارة يا أرنوب





أسئلة اطرحيها على طبيب العيون

هل هناك بدائل؟

1- متى يمكن عمل نظارة لطفلي؟

ابتداءً من عمر سنة أو أقل بشهور بسيطة، حيث يمكنك التأكد من مشكلة في نظره من خلال مداعبة الطفل والتعامل معه، ومتابعته.

2 - ماذا يحصل إذا لم أكترث بحاجته لنظارة؟

ببساطة سيكون لديه كسل في الرؤية، وفي أحيان أخرى تكون النظارة وسيلة لعلاج الحول أو منع حدوثه، وإلا سيكون بحاجة لجراحة.

3- هل هناك بدائل، فأنا لا أحب رؤية طفلي بالنظارة؟

لا يمكن وضع عدسات لاصقة أو إجراء عمليات تصحيح إبصار بالليزك ولا الفيمتو ليزك للأطفال إلا في استثناءات قليلة، عندما لا يكون هناك توازن في الإبصار، فمثلاً إحدى العينين -8 والأخرى -2 ويكون الهدف من العملية هنا، هو تقريب المقاس، ويتم إجراء العملية في العين الأضعف فقط.

4- لماذا لا يمكن ارتداء الأطفال عدسات لاصقة أو إجراء عمليات تصحيح إبصار؟

لأن العدسات تُحدث بعض الميكروبات في الأطفال، ولا يمكن إجراء ليزيك لطفل؛ لأن نظره سوف يتغير مع العمر.

5- ما المواصفات النموذجية لنظارة طفلي؟

أن تكون العدسات بلاستيكية، والإطار بلاستيكي وبدون "حواف" ولا مسامير، وذلك لاحتمال إصابة الطفل بالتهابات، أو تعرض النظارة للكسر أثناء لعب الطفل.

6- متى أعيد كشف النظارة لطفلي ليتخلص منها؟

في حالة وجود حَول يتم التأكد من نجاح النظارة كعلاج كل شهرين أو 4 أشهر.

لكن لا يمكنه التخلص من النظارة، بسبب عدم وجود عمليات تصحيح، كما أن جسم الطفل يتغير ونظره يتغير بشكل غير متوقع، ولذلك لا بد من الكشف الدوري، حسب ما يراه الطبيب في كل حالة.