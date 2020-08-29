مصدر لمراسل "العين الرياضية" يروي كواليس اتصال بلماضي مع حسام عوار

لا يزال اختيار حسام عوار لاعب أولمبيك ليون، تمثيل منتخب فرنسا بدلا من الجزائر خلال الفترة المقبلة، يلقي بظلاله بين أنصار "محاربي الصحراء" خلال الوقت الراهن.

عوار تلقى استدعاء للمرة الأولى من جانب ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، للمشاركة في المباريات الدولية المقبلة، قبل أن يتعرض لإصابة بفيروس كورونا المستجد، ستؤجل ظهوره رسميا مع "الديوك".

مصدر لـ "العين الرياضية"، أكد أن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر تواصل بالفعل مع عوار في الفترة الماضية، وحاول إقناعه على الصعيد الشخصي بتمثيل الجزائر في المرحلة المقبلة، عبر حديث هاتفي.

وأوضح المصدر أن بلماضي لم يتوصل لأي اتفاق خلال اتصاله مع عوار، ووجد أن الأخير وضع تمثيل الجزائر كخيار ثانوي بعد فرنسا، وهو ما أثار غضب مهندس التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

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وشعر بلماضي بندم شديد، لاسيما وأنه قرر خلال وقت سابق عدم ترجي أي لاعب لتمثيل منتخب بلاده طوال فترة ولايته.

وأكد المصدر أن عوار أبلغ بلماضي وكذلك خير الدين زطشي رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري، بأنه سيبذل قصارى جهده لحمل قميص فرنسا قبل كل شيء، وما زاد رغبته هو تلقيه استدعاء من جانب ديشامب.

وفي نهاية التواصل بين الطرفين، اقتنع بلماضي بالأمر الواقع، وهو أن الجزائر كحال باقي المنتخبات الأفريقية، ستبقى خيارا ثانويا للاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، مقارنة بالدول الأوروبية ومنها فرنسا بالتحديد.