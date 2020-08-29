سعر الدولار في السودان اليوم السبت 29 أغسطس 2020

حافظ متوسط سعر الدولار على مكاسبه القوية مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وسط زيادة الطلب.

وتخطى الدولار في تعاملات الجمعة بهذه السوق 200 جنيه مسجلا قفزة تاريخية، ليبلغ 205 جنيهات، بحسب وسائل إعلام سودانية، فيما استقر السعر لدى البنوك العاملة في السودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وكشف متعاملون في النقد الأجنبي عن ارتفاع الطلب بصورة كبيرة على العملات الصعبة، مقابل شح في المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية.

وتوقعوا مزيدا من التراجع في قيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل النقد الأجنبي، إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنوال.

ويسيطر الارتفاع المضطرد في قيمة العملات الأجنبية على الشارع السوداني بشكل لافت، وأخذ حيزا واسعا من النقاشات في الأندية والأماكن العامة، وبرز عن ذلك مخاوف السودانيين من انهيار الوضع الاقتصادي في بلادهم لأبعد من ذلك.

وأعلنت الحكومة السودانية قبل أسابيع أنها تعتزم التعويم التدريجي للجنيه السوداني في غضون عامين لخفض سعره إلى السعر الفعلي، لكن تأخر تنفيذه، رغم تردد أنباء عن تطبيق القرار خلال أيام.

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أباطرة الذهب

وعن أسباب تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، رأي بعض المتعاملين في سوق الصرف السودانية، أن مضاربات تجار الذهب لشراء المعدن الأصفر بسعر يزيد عن ثمنه الطبيعي بنحو 10%، في ظل تداول 95% من النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، هو السبب الرئيسي لارتفاع الدولار وانهيار الجنيه السوداني.

وأكد بعض العاملين في سوق الصرف السودانية أن الأغلبية العظمى من المقبلين على شراء الدولار والعملات الصعبة هم من تجار الذهب، حيث وصفهم البعض بـ"أباطرة السوق السوداء".

سعر اليورو والإسترليني

وقفز اليورو في البنوك إلى 65.05 جنيه للشراء و65.38 جنيه للبيع مقابل 61.86 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع، أمس، وفقا لشاشة البنك المركزي.

كما زاد الجنيه الإسترليني إلى 72.63 جنيه للشراء و72.99 جنيه للبيع مقابل 68.29 جنيه للشراء و68.63 جنيه للبيع، وفقا للمركزي السوداني.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

كما سجل الدينار الكويتي 178.86 جنيه للشراء و179.75 جنيه للبيع في نفس البنك.