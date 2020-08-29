شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرض المتسبب فى استقالة رئيس وزراء اليابان من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترك رئيس الوزراء الياباني شينزو منصبه وتقدم باستقالته بسبب التهاب القولون التقرحى، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news، مصطلح التهاب القولون التقرحى يشرح نفسه فيما يتعلق ببعض أشكال القرحة التى تصيب القولون، ويقدم التقرير التالى كل ما يخص الأعراض والأدوية والتدخل والتشخيص لهذا الاضطراب المناعى الذاتى.

رئيس الوزراء الياباني ، شينزو آبي البالغ من العمر 65 عامًا استقال قبل عام من إكمال فترة ولايته سبتمبر 2021 فى منصبه، قال آبي إنه لا يريد أن يقف مرضه في طريق اتخاذ القرار، وأن التهاب القولون التقرحى مرض التهابي في الأمعاء ، كان يعاني منه لسنوات عديدة قد تفاقم مؤخرًا.

وغرد شينزو آبي باللغة اليابانية: "منذ ثلاثة عشر عامًا، ساء مرضى، والتهاب القولون التقرحى، واستقلت فجأة من منصبى كرئيس للوزراء فى غضون عام واحد فقط بعد ذلك".

التهاب القولون التقرحي هو مرض مزمن أو طويل الأمد يسبب التهابًا تهيجًا أو تورمًا وتقرحات تسمى تقرحات على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة. ويؤثر على الجهاز الهضمي ويصنف على أنه مرض التهاب الأمعاء، يعد مرض كرون والتهاب القولون المجهري من الأمراض الشائعة الأخرى.

ما هو التهاب القولون التقرحي؟

التهاب القولون التقرحي حالة مزمنة تدوم مدى الحياة وتصنف على أنها اضطراب في المناعة الذاتية، يحدث هذا الالتهاب في القولون (الأمعاء الغليظة) والمستقيم تتطور بطانة القولون إلى تقرحات صغيرة ينتج عنها صديد ومخاط، ما يؤدى إلى آلام فى البطن وعدم الراحة والحاجة إلى إفراغ القولون بشكل متكرر.

هل يصيب التهاب القولون التقرحي فجأة؟

غالبًا ما يبدأ التهاب القولون التقرحي تدريجيًا ويمكن أن يزداد سوءًا بمرور الوقت يمكن أن تكون الأعراض خفيفة إلى شديدة، معظم الناس محظوظون لأن يكونوا قادرين على مشاهدة فترات الهدوء الأوقات التي تختفي فيها الأعراض ويمكن أن تستمر نوبة الهدوء هذه لأسابيع أو سنوات، والهدف من الرعاية هو إبقاء الناس في حالة هدوء على المدى الطويل.

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من هو الطبيب الذي يشخص ويعالج التهاب القولون التقرحي؟

يتم فحص معظم المصابين بالتهاب القولون التقرحي من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمى، وهو طبيب متخصص فى أمراض الجهاز الهضمى.

ما هو دور الأمعاء الغليظة في عملية الهضم؟

يبلغ طول الأمعاء الغليظة نحو 5 أقدام عند البالغين وتمتص الماء وأي عناصر مغذية متبقية من الطعام المهضوم جزئيًا والذي ينتقل من الأمعاء الدقيقة. تحول الأمعاء الغليظة الفضلات من السائل إلى مادة صلبة تسمى البراز ، والتي يتم تمريرها بعد ذلك إلى المستقيم والتخلص منها من خلال فتحة الشرج.

ما الذي يسبب التهاب القولون التقرحي؟

السبب الدقيق لالتهاب القولون التقرحي غير معروف، ويعتقد الباحثون أن العوامل التالية قد تلعب دورًا في التسبب في التهاب القولون التقرحي:

1. فرط نشاط الجهاز المناعى المعوى:

يعتقد العلماء أن أحد أسباب التهاب القولون التقرحى قد يكون رد فعل مناعى غير طبيعى فى الأمعاء. عادة يحمى الجهاز المناعي الجسم من العدوى عن طريق التعرف على البكتيريا والفيروسات والمواد الغريبة الأخرى التي يحتمل أن تكون ضارة وتدميرها. ويعتقد الباحثون أن البكتيريا أو الفيروسات يمكن أن تحفز عن طريق الخطأ جهاز المناعة لمهاجمة البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة، وتسبب استجابة الجهاز المناعي هذه الالتهاب، ما يؤدى إلى ظهور الأعراض.

2. الجينات:

يحدث التهاب القولون التقرحى أحيانًا فى العائلات، وأظهرت الدراسات البحثية أن بعض الجينات غير الطبيعية قد تظهر فى الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحى، ومع ذلك لم يتمكن الباحثون من إظهار ارتباط واضح بين الجينات غير الطبيعية والتهاب القولون التقرحي.

3. البيئة

تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأشياء في البيئة قد تزيد من فرصة إصابة الشخص بالتهاب القولون التقرحي، على الرغم من أن الفرصة العامة منخفضة.

وقد تزيد الأدوية المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية وموانع الحمل الفموية بشكل طفيف من فرصة الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، وقد يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الدهون إلى زيادة طفيفة في فرصة الإصابة بالتهاب القولون التقرحي.