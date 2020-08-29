شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو تبدأ تجارب لقاح سينوفارم الصينى لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون إن "بيرو" بأمريكا الجنوبية، بدأت اختبار لقاحات فيروس كورونا من شركة سينوفارم الصينية، كما أنها ستبدأ اختبارات لقاح كورونا الثانى من شركة الأدوية الأمريكية جونسون آند جونسون فى سبتمبر، وهو ما من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول بشكل أسرع على التطعيمات بمجرد الموافقة عليها.

بدأت شركة سينوفارم هذا الأسبوع فى تجنيد ما يصل إلى 6000 متطوع في بيرو، والتي تشير البيانات إلى أن لديها أكبر عدد من وفيات فيروس كورونا COVID-19 بالنسبة لحجم سكانها.

وسجلت بيرو نحو 622 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى معدل إصابة فى العالم، و28277 ألف حالة وفاة.

وستجرى سينوفارم "Sinopharm"، أيضًا تجارب لقاح فيروس كورونا السريرية فى أماكن أخرى فى أمريكا اللاتينية، بما فى ذلك الأرجنتين.

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وقالت السلطات إن المختبرات الصينية الأخرى التى ستجرى تجارب فى المنطقة تشمل سينوفاك، التى ستعمل فى البرازيل وتشيلى، وكانزينوCanSino ، التى ستختبر فى المكسيك.

وأضاف والتر مارتوس رئيس الوزراء للصحفيين، أن شركة جونسون آند جونسون، ستبدأ الاختبارات مع نحو 4000 متطوع في بيرو في حوالي 24 سبتمبر.

أضاف مارتوس "نتصل بشركات ومختبرات أخرى من بريطانيا ودول أخرى ستساعدنا في تحصين 70% على الأقل من السكان المحليين".

وأضافت شركة جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها ستجرى تجارب المرحلة الثالثة للقاح في تشيلي والأرجنتين وبيرو.

ويبلغ عدد سكان بيرو ما يقرب من 33 مليون نسمة وهو رقم عالمي، على وجه الخصوص هو الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا، سواء من حيث العدوى أو التأثير الاقتصادي، انهار الاقتصاد بأكثر من 30% في الربع الثاني من العام، وذلك وفقا لما ذكرته "Reuters".