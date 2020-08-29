شكرا لقرائتكم خبر عن 3 من 6 لقاحات أمريكية لكورونا بمراحل التصنيع ونتائج التجارب نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولون بالولايات المتحدة الأمريكية أن الشركات التى تختبر لقاحات فيروس كورونا "Covid-19" يجب أن تعرف بحلول نهاية العام ما إذا كان بإمكان أى منها تحقيق الفاعلية فى حماية الناس من فيروس كورونا.

وقال المسئولون فى جهود اللقاح ضد فيروس كورونا فى عملية Warp Speed للصحفيين يوم الجمعة قد لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة ما إذا كان أحد اللقاحات أو أكثر يعمل.

وأضاف بول مانجو، بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، خلال إحاطة هاتفية أن عملية"Warp Speed "، لتطوير لقاحات كورونا كانت "على المسار الصحيح تمامًا إن لم تكن متقدمة قليلاً" فى السباق للحصول على لقاح لفيروس كورونا Covid-19 بحلول عام 2021.

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وصرح مانجو "لا توجد ضمانات في العلم، لكن ما تقوم به عملية Warp Speed هو زيادة احتمالية الحصول على لقاح واحد على الأقل، مشيرا إلى أنه من الواضح أن لدينا اثنين من اللقاحات الـ6 المرشحة لدينا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الآن، سيكون لدينا 4 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بحلول منتصف الشهر المقبل.

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وقال مانجو، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" طلبت أن تسجل كل تجربة 30 ألف شخص، "ونحن فوق نقطة المنتصف" مع تصنيع جاري بالفعل لثلاثة لقاحات، مضيفا، إن عملية الموافقة على أى لقاح محتمل لفيروس كورونا ستكون مماثلة لأى لقاح.

وأكد مانجو أن عملية Warp Speed ستستمر على الأرجح إذا خسر الرئيس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بالنظر إلى أن "الغالبية العظمى" من الأشخاص الذين يعملون عليها ليسوا معينين سياسيًا.