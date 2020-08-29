دراسة كورية صادمة.. للأطفال دور أساسي بنقل فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 14 دقيقة

منذ تفشي جائحة كورونا عالميا تتساءل الناس حول علاقة كورونا بالأطفال فيما إذا كان يصيبهم الفيروس، وإذا أصابهم هل ينقلون العدوى للآخرين، وهل يجب أن يضعوا الكمامات لصغار السن والعديد من الأسئلة.

وأشارت دراسة بريطانية، إلى أن فرص وفاة الأطفال بمرض “كوفيد 19” الناجم عن فيروس كورونا “ضئيلة”. وتوصلت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن ظهور أعراض فيروس كورونا على الأطفال المصابين، أو فقدانهم لحياتهم بسبب المرض أمران “نادران تماما”.

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أما في مسألة نشر العدوى من خلال الأطفال فتوصل أطباء من كوريا الجنوبية إلى استنتاج مفاده أن الأطفال ينتجون جزيئات فيروسية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى في حالة عدم ظهور أعراض المرض، وهذا يجعلهم على الأرجح الموزعين الرئيسيين لفيروس كورونا.

وقال الباحثون: “أظهرت دراستنا أن حالات إصابة الأطفال غير الواضحة يمكن أن تسبب انتقالًا خفيًا لفيروس كورونا من خلال الاتصال بالآخرين. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه الأطفال في انتشار فيروس SARS-CoV-2، وأيضًا أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند تطوير تدابير لمكافحة الوباء”، حسب موقع JAMA Pediatrics.

يقول علماء كوريون إنه بالنظر إلى أن حوالي نصف الأطفال المصابين يعانون من المرض بدون أعراض، يمكن استنتاج أن الأطفال والمراهقين هم أحد أهم حاملي الفيروس. وقد تؤثر الدراسة على قرار فتح المدارس والجامعات لا سيما أنها ذات صلة خاصة ببدء العام الدراسي الجديد.