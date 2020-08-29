طاقة مدهشة في هذه الأطعمة..لا تتردد في تناولها

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آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 1:23 مساءً
هذه الأطعمة تمدك بـ طاقة رهيبة
يوجد العديد من الخيارات الصحية التي تساعد الجسم على الحصول على طاقة كافية تستمر على مدار اليوم. فبعد قضاء يوم طويل ومرهق بين العمل وزحمة الشوارع، يحتاج الجسم إلى أطعمة تعيد له الطاقة المستنزفة خلال النهار، وتشكل الأطعمة وقود لاستمرارية الجسم لذلك فإنه غالبا ما يلجأ العديد من الأشخاص إلى أسوأ الاختيارات في هذه الحالات وهي الأطعمة الدهنية والغنية بالسكريات.
وأفاد تقرير نشره موقع “أونلي ماي هيلث”، بأن الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية هي أفضل أنواع الوقود للجسم.
الموز
من أفضل مصادر الطاقة، إذ يحتوي على الكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى لتغذية الجسم، ويرفع محتوى الكربوهيدرات فيه مستويات الطاقة لديك والحفاظ عليها لفترة أطول.
الشوفان
غني بالألياف التي تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويعيد مستويات الطاقة لديك ويحافظ عليها طوال اليوم، كما يمكنك تناول الشوفان العادي أو الشوفان الملفوف، فقط تناولهما من دون سكر.
بذور الشيا
مصدر كبير للطاقة طويلة الأمد، إذ تحتوي على الألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية لإطلاق طاقة فورية.
المكسرات والبذور
تحتوي على دهون جيدة لا تضر بالصحة، مما يجعل المكسرات طعام خارق للتغلب على التعب وتجعلك نشيطًا وحيويا مرة أخرى، وتشمل الكاجو، الجوز، اللوز، البندق، المكسرات البرازيلية، بذور اليقطين (القرع) وبذور عباد الشمس وبذور الكتان.
الماء
لا يحتوي الماء على سعرات حرارية ولكنه يساعد في العمليات النشطة التي تزيد من مستويات الطاقة، لذلك اشرب الماء طوال اليوم ليساعدك في منع التعب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.