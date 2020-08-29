طاقة مدهشة في هذه الأطعمة..لا تتردد في تناولها

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 1:23 مساءً

يوجد العديد من الخيارات الصحية التي تساعد الجسم على الحصول على طاقة كافية تستمر على مدار اليوم. فبعد قضاء يوم طويل ومرهق بين العمل وزحمة الشوارع، يحتاج الجسم إلى أطعمة تعيد له الطاقة المستنزفة خلال النهار، وتشكل الأطعمة وقود لاستمرارية الجسم لذلك فإنه غالبا ما يلجأ العديد من الأشخاص إلى أسوأ الاختيارات في هذه الحالات وهي الأطعمة الدهنية والغنية بالسكريات.

وأفاد تقرير نشره موقع “أونلي ماي هيلث”، بأن الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية هي أفضل أنواع الوقود للجسم.

الموز

من أفضل مصادر الطاقة، إذ يحتوي على الكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى لتغذية الجسم، ويرفع محتوى الكربوهيدرات فيه مستويات الطاقة لديك والحفاظ عليها لفترة أطول.

الشوفان

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غني بالألياف التي تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويعيد مستويات الطاقة لديك ويحافظ عليها طوال اليوم، كما يمكنك تناول الشوفان العادي أو الشوفان الملفوف، فقط تناولهما من دون سكر.

بذور الشيا

مصدر كبير للطاقة طويلة الأمد، إذ تحتوي على الألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية لإطلاق طاقة فورية.

المكسرات والبذور

تحتوي على دهون جيدة لا تضر بالصحة، مما يجعل المكسرات طعام خارق للتغلب على التعب وتجعلك نشيطًا وحيويا مرة أخرى، وتشمل الكاجو، الجوز، اللوز، البندق، المكسرات البرازيلية، بذور اليقطين (القرع) وبذور عباد الشمس وبذور الكتان.

الماء

لا يحتوي الماء على سعرات حرارية ولكنه يساعد في العمليات النشطة التي تزيد من مستويات الطاقة، لذلك اشرب الماء طوال اليوم ليساعدك في منع التعب.