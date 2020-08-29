هذه الأمراض تسبب السرطان..انتبهوا منها

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 3 ساعات

السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تتميز خلاياها بالتوغل والانتشار. هذه الخلايا المنقسمة لها القدرة على غزو الأنسجة المجاورة وتدميرها، أو الانتقال إلى أنسجة بعيدة في عملية يطلق عليها الانبثاث. وهذه القدرات هي صفات الورم الخبيث على عكس الورم الحميد، الذي يتميز بنمو محدد وعدم القدرة على الغزو أوالقدرة على الانتقال.

مع ذلك يمكن أن يتطور الورم الحميد إلى سرطان خبيث في بعض الأحيان. حوالي 5-10% من السرطانات تحدث بسبب عيوب جينية وراثية من والدي الشخص ويمكن الكشف عن السرطان بعلامات وأعراض معينة أو اختبارات فحص. وبعد ذلك يتم إجراء المزيد من الاختبارات عن طريق التصوير الطبي و التأكيد بأخذ خزعة.

ويعتبر السرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، وهو مسؤول عن ما يقدر بـ 9.6 مليون حالة وفاة في عام 2018. على الصعيد العالمي، حوالي 1 من كل 6 حالات وفاة بسبب السرطان. إن تعاطي التبغ هو سبب حوالي 22% من وفيات السرطان. 10% أخرى ترجع إلى السمنة أو سوء التغذية أو قلة النشاط البدني أو الإفراط في شرب الكحول. وتشمل العوامل الأخرى بعض أنواع العدوى والتعرض للإشعاع والملوثات البيئية.

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وعدد الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف الأمراض التي من المرجح أن تسبب السرطان.

وقال الطبيب على الهواء في برنامج “عن الأكثر أهمية”: “السرطان يجب أن يتم اكتشافه في الطريق – ليس عندما يكون في مرحلة مبكرة، ولكن للعمل على عوامل الخطر، على تلك الأمراض التي تؤدي إليه”.

على وجه الخصوص، وفقا له، تشمل هذه التشخيصات التهاب الكبد الفيروسي، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، التهاب المعدة أو القرحة، مرض التهاب الأمعاء، مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأشار مياسنيكوف إلى أن هناك تطعيمات ضد التهاب الكبد B و HPV ويجب إعطاؤها لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وعنق الرحم.